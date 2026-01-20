キュートでポップな雑貨全25品番！キャンドゥ「ミニーマウスシリーズ」
キャンドゥから、ディズニー「ミニーマウスシリーズ」が2026年1月22日（木）より全国の店舗にて順次発売！
世界中で愛される「ミニーマウス」を主役にした、キュートでポップな雑貨全25品番がラインナップされます。
トレンドマークのリボンやドットモチーフをあしらった、レトロな雰囲気のデザインが魅力の新シリーズです。
キャンドゥ「ミニーマウスシリーズ」
発売日：2026年1月22日（木）より順次
販売場所：全国のキャンドゥ店舗（一部店舗を除く）、Can★Doネットショップ
明るくおしゃれが大好きで、大きなリボンがチャームポイントの「ミニーマウス」
いつも笑顔を絶やさないファッションリーダーとして、多くの女の子の憧れの存在となっています。
本シリーズでは、ミニーマウスがキュートにウインクを送る姿が描かれ、どこか懐かしさを感じるレトロなテイストに仕上げられています。
「HAPPINESS is a state of mind」というメッセージとともに、毎日の生活に彩りを添えるアイテムが勢ぞろいしました。
リボンチャーム
価格：各330円(税込)
ミニーマウスのチャームポイントである大きなリボンをモチーフにした、存在感抜群のアイテム。
全5種類のカラーが用意されており、中身が分からないブラインド仕様となっています。
カラーバリエーションの中でも「ブラック」には、｢ミッキーマウス｣がさりげなくデザインされているのもポイントです。
ワイヤーキーホルダー
価格：各220円(税込)
スタイリッシュなワイヤータイプのキーホルダー。
キャラクターのダイカットチャームと、ロゴ入りのリボンがセットになっています。
こちらもブラインド商品として、どのデザインに出会えるかワクワク感を楽しめます。
カラビナ付きミニポーチ／カラビナ付きミニポーチ
価格：各330円(税込)
ダイカットカードケースは、「ミニーマウス」のウインクする姿が大きくプリントされたデザイン。
カラビナ付きミニポーチは、「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」が寄り添うスクエアデザインです。
コーム＆ミラー
価格：220円(税込)
身だしなみチェックに欠かせない、コームとミラーがセットになった便利アイテム。
表面には愛らしいミニーマウスのイラストがあしらわれています。
スライド式でコンパクトに収納できるため、ポーチの中にもすっきりと収まります。
ジッパーバッグ・ハンドルバッグ
価格：各110円(税込)
プチギフトや小物の整理に最適なバッグシリーズ。
ジッパーバッグ 4P、ハンドルジッパーバッグ 2P、ハンドルバッグ 5Pが用意されています。
ドット柄の背景やハート型に切り抜かれた窓など、細部までこだわりが詰まったラインナップ。
巾着セット
価格：330円(税込)
サイズ違いの巾着がセットになったお得なアイテム。
ピンクとライトブルーの2色展開で、それぞれ異なる表情のミニーマウスが楽しめます。
コスメや文房具、ガジェット類など、バッグの中の整理整頓に重宝します。
レトロでポップな世界観が表現された、キャンドゥオリジナルの「ミニーマウスシリーズ」。
日常使いしやすい全25品番の豊富なラインナップから、ぜひお気に入りを見つけてください。
キャンドゥ「ミニーマウスシリーズ」の紹介でした。
