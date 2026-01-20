キャンドゥから、ディズニー「ミニーマウスシリーズ」が2026年1月22日（木）より全国の店舗にて順次発売！

世界中で愛される「ミニーマウス」を主役にした、キュートでポップな雑貨全25品番がラインナップされます。

トレンドマークのリボンやドットモチーフをあしらった、レトロな雰囲気のデザインが魅力の新シリーズです。

キャンドゥ「ミニーマウスシリーズ」

発売日：2026年1月22日（木）より順次

販売場所：全国のキャンドゥ店舗（一部店舗を除く）、Can★Doネットショップ

明るくおしゃれが大好きで、大きなリボンがチャームポイントの「ミニーマウス」

いつも笑顔を絶やさないファッションリーダーとして、多くの女の子の憧れの存在となっています。

本シリーズでは、ミニーマウスがキュートにウインクを送る姿が描かれ、どこか懐かしさを感じるレトロなテイストに仕上げられています。

「HAPPINESS is a state of mind」というメッセージとともに、毎日の生活に彩りを添えるアイテムが勢ぞろいしました。

リボンチャーム

価格：各330円(税込)

ミニーマウスのチャームポイントである大きなリボンをモチーフにした、存在感抜群のアイテム。

全5種類のカラーが用意されており、中身が分からないブラインド仕様となっています。

カラーバリエーションの中でも「ブラック」には、｢ミッキーマウス｣がさりげなくデザインされているのもポイントです。

ワイヤーキーホルダー

価格：各220円(税込)

スタイリッシュなワイヤータイプのキーホルダー。

キャラクターのダイカットチャームと、ロゴ入りのリボンがセットになっています。

こちらもブラインド商品として、どのデザインに出会えるかワクワク感を楽しめます。

カラビナ付きミニポーチ／カラビナ付きミニポーチ

価格：各330円(税込)

ダイカットカードケースは、「ミニーマウス」のウインクする姿が大きくプリントされたデザイン。

カラビナ付きミニポーチは、「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」が寄り添うスクエアデザインです。

コーム＆ミラー

価格：220円(税込)

身だしなみチェックに欠かせない、コームとミラーがセットになった便利アイテム。

表面には愛らしいミニーマウスのイラストがあしらわれています。

スライド式でコンパクトに収納できるため、ポーチの中にもすっきりと収まります。

ジッパーバッグ・ハンドルバッグ

価格：各110円(税込)

プチギフトや小物の整理に最適なバッグシリーズ。

ジッパーバッグ 4P、ハンドルジッパーバッグ 2P、ハンドルバッグ 5Pが用意されています。

ドット柄の背景やハート型に切り抜かれた窓など、細部までこだわりが詰まったラインナップ。

巾着セット

価格：330円(税込)

サイズ違いの巾着がセットになったお得なアイテム。

ピンクとライトブルーの2色展開で、それぞれ異なる表情のミニーマウスが楽しめます。

コスメや文房具、ガジェット類など、バッグの中の整理整頓に重宝します。

レトロでポップな世界観が表現された、キャンドゥオリジナルの「ミニーマウスシリーズ」。

日常使いしやすい全25品番の豊富なラインナップから、ぜひお気に入りを見つけてください。

キャンドゥ「ミニーマウスシリーズ」の紹介でした。

© Disney

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post キュートでポップな雑貨全25品番！キャンドゥ「ミニーマウスシリーズ」 appeared first on Dtimes.