1月21日の関東の天気を山形純菜キャスター、坂口愛美気象予報士がお伝えします。

・雲多く寒さ厳しい“大寒”
・あす関東南部で雪やみぞれ
・週末にかけ寒さひとしお
・あす関東南部でにわか雪か