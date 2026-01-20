日本の子どもたちを中心に大ブームの「ボンボンドロップシール」。あまりの人気に入手困難となる中、シールを求めて韓国へ渡る日本人が急増しています。

観光客で賑わうソウル・明洞。雑貨店には、真剣な眼差しでシールを探す日本人の姿がありました。

日本人観光客

「すごく流行っていて日本では売ってない。全然手に入らないので、韓国でみたいなと」

国内では品薄状態が続く、「ボンボンドロップシール」。今、お土産として韓国でシールを買い求める動きが過熱しています。

日本人観光客

「（Q.このシールを買いに韓国に？）そうです。高くても売ってないから買いに来ます」

その熱気は、若者の街・弘大でも。

日本人観光客

「これがたまごっちのボンボンドロップシールです」

「30個くらい。爆買いですね」

3軒回り、30個ほどを購入した女性。かつての「シール交換」世代、熱が入ります。

日本人観光客

「たまごっち（のボンボンドロップシール）を買えたのは良かったです。（日本では）出会えない。奇跡、奇跡に近いかも」

実は先週、中道ソウル支局長も弘大へ。

中道秀宜ソウル支局長

「弘大は若者の街で日本のシールも売っているので、探しに行こうと思います」

日本で暮らす娘2人もシールに夢中。離れて暮らす娘たちのため、父の威厳にかけ、1軒1軒、シールを探すことに。

中道秀宜ソウル支局長

「日本のもの売ってそうなので、このお店行ってみます」

しかし、現実は厳しいものでした。

雑貨店の店員

「ボンボンドロップは全部売り切れました。とても人気で」

「日本の方が来られて韓国の人は買わず、日本の方が買っていきました。日本で人気があるので全部買っていかれました」

日本人が買い占め、売り切れ。諦めずに歩き続けること2時間、ついに…

中道秀宜ソウル支局長

「これボンボンドロップシールって書いてありますね！」

値段は1つ1万ウォン（約1100円）。日本での定価の倍ほどの値段ですが、背に腹は代えられません。

この店でも、日本人が一度に50個買うことがあったといいます。お土産として娘のために購入。

中道秀宜ソウル支局長

「子どもたちも喜んでくれるのでは」

後日、購入したことを伝えると…

「あ！カピバラー！」

「嬉しい！」

商品には韓国ならではのデザインも。海を越えた韓国でも争奪戦が始まっています。