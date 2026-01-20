高市早苗首相「日本の音楽を世界の高みへ」 カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会主催「賀詞交歓会」で祝辞
「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」を主催するカルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）が20日、都内で賀詞交歓会を開いた。高市早苗首相も出席し、「日本の音楽を世界の高みへ」と期待した。
【写真】すごい人…高市早苗首相が登壇した賀詞交歓会の全景
CEIPAは、国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（MAJ）を主催する音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越えて設立した。
高市首相は、祝辞で昨年5月の『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』を見たとし、「本年は6月の開催ということで、とっても楽しみにいたしております」と述べた。
続けて「こうした素晴らしい日本の音楽は、世界中の皆さまに好んでいただける、世界のマーケットと戦えると、私は確信をいたしております」と強調。官民連携で音楽を含めたコンテンツ産業を支援していくとし、「皆さま、ぜひ共に力を合わせて日本の音楽を世界の高みへと押し上げてまいりましょう。本当にワクワクしますよね。でも、すごい力が日本にはあると思います。力を合わせましょう。頑張りましょう」と述べた。
CEIPA理事長の村松俊亮氏は「MUSIC AWARDS JAPANとMUSIC WAY、両輪の取組を通じて、日本の音楽文化の可能性をさらに広く世界へ届け、次代を象徴する文化基盤として育ててまいります」とあいさつ。MUSIC AWARDS JAPAN実行委員長の野村達矢氏はアワードについて「歩みをさらに進め、より多様なジャンル、さまざまな表現、さらに、音楽に携わる多くの方々を讃えるアワードへと進化させてまいります」と語った。
