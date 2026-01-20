きょうは1年で最も寒い頃とされる大寒です。富山県内は各地で雪が降り、あすからは平野部でも大雪となる見込みです。そんな中、上市町の寺院では、境内にある滝に打たれる恒例の寒修行が行われました。



上市町にある大岩山日石寺です。雪が降る中、白装束を身にまとった人たちが続々と歩いてきました。



午前８時半の気温は、ここ数年の大寒の滝行の中で最も低い氷点下１度でした。



「あー冷たい。あー気持ちいい」





「キャー冷たい」大寒恒例の「寒修行」です。参加した人たちは、落差およそ6メートルの滝に次々と打たれていました。寒修行をした人「すっごく寒かったです。家族の健康を願いました」「すっきりしました。健康に生きたいなと、病気なく生きたいなと願いました」「早く終わってくれと祈りながら、寒かったです」滝に打たれた後は、冷え切った体を温かいお湯で温めていました。「あーあったかい」「痛かったです。ごごごごーって」「家族健康で無事に過ごせますように、という願いをひたすら願っておりました」「気持ちよかったです」「いい一年にしたいと思います」参加した人たちは、今年1年の無病息災などを願い、冷たい滝に身をゆだねていました。