大寒の滝行 願いを込めて 上市町大岩山日石寺
きょうは1年で最も寒い頃とされる大寒です。富山県内は各地で雪が降り、あすからは平野部でも大雪となる見込みです。そんな中、上市町の寺院では、境内にある滝に打たれる恒例の寒修行が行われました。
上市町にある大岩山日石寺です。雪が降る中、白装束を身にまとった人たちが続々と歩いてきました。
午前８時半の気温は、ここ数年の大寒の滝行の中で最も低い氷点下１度でした。
「あー冷たい。あー気持ちいい」
大寒恒例の「寒修行」です。参加した人たちは、落差およそ6メートルの滝に次々と打たれていました。
寒修行をした人
「すっごく寒かったです。家族の健康を願いました」
「すっきりしました。健康に生きたいなと、病気なく生きたいなと願いました」
「早く終わってくれと祈りながら、寒かったです」
滝に打たれた後は、冷え切った体を温かいお湯で温めていました。
「あーあったかい」
「痛かったです。ごごごごーって」
「家族健康で無事に過ごせますように、という願いをひたすら願っておりました」
「気持ちよかったです」
「いい一年にしたいと思います」
参加した人たちは、今年1年の無病息災などを願い、冷たい滝に身をゆだねていました。