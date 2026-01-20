フリーアナウンサーの山本浩之（63）が20日、パーソナリティーを務めるMBSラジオ「ヤマヒロのぴかッとモーニング」（月〜金曜前8・00）に出演。来月6日に開幕するミラノ・コルティナ五輪の代表入りが確実となった母校・大阪府立佐野高校の後輩に熱いエールを送った。

武庫川女子大の藤木日菜（24）が、兄の藤木豪心（28）と兄妹そろって、全日本スキー連盟から発表された日本代表候補選手リストに名を揃えた。今後は日本オリンピック委員会（JOC）の承認を経て、正式にフリースタイルスキーのモーグル代表に内定する見通しだ。妹の日菜が佐野高校出身ということを知らなかった山本は「えっ？そうなん？」とびっくり。兄もサンテレビのスポーツ局社員で、阪神戦中継や情報番組「熱血！タイガース党」のディレクターなどを務めたりしており、昨年10月から休職して競技に専念、晴れて五輪切符を掴んだことも知らされると、再び「そうなん？すごいな〜」と驚きを隠せなかった。

山本自身も昨年12月に、久々にOBとして母校を訪れたが、自虐的に「（在校生のテンションは）まったく上がっていなかった…っていうか僕に興味ない感じやった（苦笑）」と説明。ただ、日菜については「現役生らは盛り上がってるやろうね。ちょっと上のお姉ちゃんやから」と推測しながら、「もううちの姪や！ぐらいの気持ちになる」と本番での熱烈応援も宣言。「スキーで大阪から五輪選手が出ること自体が凄すぎる」と最後まで興奮しっぱなしだった。