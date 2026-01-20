女性ヘビーメタルバンド「NEMOPHILA」初のセルフプロデュースEP「五臓−GOZO−」が21日、リリースされる。

同作は、先行配信された「開花宣言」「VS EGO:」を含む計5曲を収録している。

また、2月7日の宮城・仙台Rensaを皮切りにした全国8カ所ツアー、NEMOPHILA 1st EP五臓−GOZO−Release Tour 2026「上弦」も開催。同ツアーについて「癖の強い“五臓”の曲たちのライブバージョンをメキメキと創り上げ、今までのNEMOPHILAの曲をどうドッキングさせるか、セトリのそういう紆波とかもどう表現できてるか楽しみにして欲しい」とバンドとしてコメントし、「各地で会場に来てくれる皆さんの五臓に私たちの音を沈めたいです！」とアピールした。

同バンドは結成から7年、現体制となって2年となる。25年5月、日比谷野外大音楽堂で、これまでに発表した全49曲を1日で披露する全曲ライブを実施。同9月には川崎クラブチッタで、“地獄フェス”と題した自主企画イベントも開催。精力的にライブ繰り広げている。

今年4月に開催される女性バンドフェス「NAONのBUNTAI」への出演も発表している。

＜NEMOPHILA 1st EP五臓−GOZO−Release Tour 2026「上弦」＞

◆2月7日 宮城・仙台Rensa

◆同15日 山梨・甲府CONVICTION

◆3月14日 北海道・札幌ペニーレーン24

◆同15日 北海道・旭川CASINO DRIVE

◆同27日 千葉・柏PALOOZA

◆同28日 栃木・宇都宮HEAVEN'S ROCK

◆4月11日 東京・恵比寿LIQUIDROOM

◆同12日 愛知・古屋Electric Lady Land