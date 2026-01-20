破格の普通車指定席

JR山陽新幹線に8両編成のN700系が登場し、当初の発表から前倒して2025年9月12日に営業運転を開始しました。この車両は、東海道・山陽新幹線の主に「のぞみ」に使われてきた既存の700系を改造したもので、16両編成から8両編成に短縮したことが大きな特徴です。今回、実際に乗ってみました。

【グリーン車並み】これが豪華な「普通車指定席」です（写真）

この8両編成のN700系は「P編成」とも呼ばれ、主に山陽新幹線の各駅停車「こだま」に使われています。老朽化が進む従来の500系などに代わり、N700系P編成が登場しました。

山陽新幹線の「こだま」は、指定席と自由席で客室設備に差を付けた車両があり、普通車指定席が2＋3列ではなく、2＋2列の豪華仕様となっているものがあります。今回登場した8両編成のN700系もまた、普通車指定席にグリーン車の座席が活用され、普通車ながらグリーン車並みの居住性が確保されています。

16両編成の時代は、8〜10号車がグリーン車、それ以外は普通車で、11号車には車いす対応座席や大型トイレなどのバリアフリー設備を備えた車両が連結されていました。対してP編成は、グリーン車の連結をやめて全車両を普通車としています。8両編成のうち、4〜6号車は指定席、それ以外は自由席として使用する前提の客室としています。

そして指定席の4〜6号車は、16両編成時代のグリーン車の座席を転用しています。内装や座席はグリーン車のままですが、フットレスト（足置き）は撤去され、この部分だけは「のぞみ」のグリーン車と差別化が図られています。フットレストさえ気にしなければ、普通車指定席の値段でグリーン車が利用できる気分です。

さらに山陽新幹線だと、2人以上の利用を前提としつつ割引率の高い「こだま指定席きっぷ」があります。「こだま」利用が原則であるため時間はかかりますが、割引された値段で「元」グリーン車の座席が利用できるという点では、破格の設定と言えるのかもしれません。

ちなみに、「ひかり」の一部も「こだま指定席きっぷ」で利用できますが、これらの列車にP編成が使用されることはありません。

元の車両はどれ？「パンタグラフ移植」も

では、N700系の8両編成化にあたり、16両編成時代のどの車両が活用されたのでしょうか。

まず、1〜3号車（自由席）は16両時代からの流用です。そして、8両編成の4〜6号車（指定席）は、グリーン車だった元8〜10号車を活用。バリアフリー設備を備えた7号車は元11号車を、8号車は東京方先頭車だった元16号車を連結しています。

こうして、元グリーン車を普通車指定席としたほか、バリアフリー設備のある車両や、先頭車が選ばれて8両編成が組まれたのです。

変更は室内だけではありません。新幹線の車両は、各車両に走行機器を分散させています。8両編成化にあたり、16両に分散していた機器を集約する必要がありますが、N700系の場合、機器構成は基本的に4両で一括りとなっています。このため16両編成4ユニットを8両編成2ユニットに再構成し、大規模な改造を回避しています。

しかし、屋根に搭載されたパンタグラフは16両編成、8両編成とも編成内に2基のため、8両編成化にあたって、パンタグラフを2号車と7号車に移植しています。

外観は、車体色が変わらず編成が半分に短くなっただけに見えますが、先の客室設備の制約と含めて、実際にはパズルを組み立てるような難しさがあり、細かな部分が変わりました。

前出したパンタグラフのほか、車両の連結部に付く外幌が異なります。16両編成のN700系は、屋根の部分まで覆われた「全周幌」でしたが、8両編成のP編成は「外幌」の屋根の部分が省略され、側面のみを覆う形状になっています。また、2号車の客室の一部が機器のスペースになり、この部分の窓が閉鎖されています。

客室は、7号車の車いすスペースが4席分に拡大され、車いすスペースに隣接した車いす対応座席は2人掛けから1人掛けの座席に交換されています。この1人掛けの座席は、ほかの普通車の座席と形が異なり、500系で使用されていたタイプです。

今後、このN700系P編成は2029年度にかけて10編成が登場する予定ですが、2026年1月現在はP4編成1本のみのレアな存在です。使用される列車は指定されており、時刻表などで調べることができます。