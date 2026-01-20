あのちゃん「まつ毛ギュンギュン」愛用のホットビューラーを正直レビュー！

あのちゃんこと、あのさんが自身のYouTubeチャンネルに『【ベストバイ】あのちゃんの買ってよかった2025』の動画を投稿。様々なベストバイアイテムを紹介してくれました！中には美容アイテムも。

【関連記事】あのちゃん「めちゃくちゃ良いよ」もちもち洗顔！購入コスメを紹介

■まつ毛メイクに

動画内に登場したのはこちら！

ITAWARI/ホットビューラー 税込1,980円（編集部調べ）

まつ毛に当てるスティック型としても、まつ毛を挟んでカールするコテ型としても使えるホットビューラー！

あのさんは主に、まつ毛を挟んでカールするコテ型として愛用している様子。仕上がりについて「ぐわっと上がる感じが良かったのでベストバイ」としっかりカールが叶うと振り返っていました。

そして「まつ毛ギュンギュンにあげたい人とかはおすすめ」と視聴者におすすめ。

また、あのさんの素直な意見として、こちらが充電タイプなことに触れ、充電を忘れがちになるとも語り「電池だったらもっと使い勝手いいなって思った」と正直な気持ちも明かしてくれました。

■動画もチェック

動画内では、その他も紹介しながらベストバイアイテムを公開！ぜひチェックしてみてくださいね。