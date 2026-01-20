ジェルミーペタリーから、2026年春の新コレクション（全3デザイン）が2026年1月23日（金）に公式オンラインショップで発売となる。

■春コレクション

貼って硬化するだけでサロン級の仕上がりを叶える「ジェルミーペタリー」から、待望の新デザインが登場。冬らしいボルドーカラーを基調に、ハートモチーフやジュエリーのような輝き、光の角度で表情を変えるピンクオーロラのきらめきを取り入れた全3デザイン展開。

真冬のニットやコートに映える深みのある色彩から、春の訪れを感じさせる軽やかな光のヴェールまで、季節の移ろいを楽しめるコレクションとなる。

■商品情報

株式会社 コスメ・デ・ボーテ

ジェルミーペタリーシール30枚、やすり・ウッドスティック付き価格：1,980円（税込）

20. Heart Rouge（ハートルージュ）洗練されたボルドーにハートの遊び心を添え、特別なイベントにも映えるデザイン。

21. Garnet Briller（ガーネットブリエ）冬らしい重厚感にジュエリーのようなアレンジを重ね、大人の抜け感を演出するデザイン。

22. Aurora Pink（オーロラピンク）淡いピンクの煌めきが光や角度によって表情を変える、軽やかさを纏うデザイン。