PUFFYが、デビュー30周年を記念したライブ『PUFFY 30th Anniversary Live One Night “Birthday” Carnival』を、デビュー日の5月13日に東京 LINE CUBE SHIBUYAにて開催する。

ライブの同日には自らが選曲を手がけたアナログ盤『30th Anniversary』も発売。A面には「アジアの純真」「これが私の生きる道」「渚にまつわるエトセトラ」「MOTHER」「愛のしるし」「ブギウギ No.5」など代表曲を収録。B面には、アニメ『Hi Hi PUFFY AMIYUMI』のテーマ曲「Hi Hi」をはじめ、「くちびるモーション」「誰かが」「All Because Of You」「Bye Bye」「Go Baby Power Now」など全12曲が収められる。

同作品は、完全生産限定盤のカラーヴァイナル（パステルブルー）仕様。ブックレットには、デビュー前に担当していたレギュラーラジオ番組『無理・問題 NIGHT』（FMヨコハマ）のリスナー向けに制作されていた『PUFFY新聞』が、メンバー手書きの新規描き下ろしで復活封入される。アナログ盤は1月20日より各ショップにて予約受付がスタートしている。

また、ジャケットには30周年の節目としてヒグチユウコによる描き下ろしキービジュアルが使用される。

なお、今回発表となった30周年を記念したライブのチケットは、3月28日10時より一般発売予定だ。

＜PUFFY コメント＞

■大貫亜美

すぐやめるんだと思っていたあの時からもう30年…。どこの馬の骨ともわからないウチらをビシビシと鍛えてくれた奥田先生ちゃん…。あたたかく見守ってくれた皆々様…。ほんまありがとうな！まだまだずっと楽しいままのパフィーをぜひ観に来ておくんなまし！！

■吉村由美

ほんとのほんとの30周年当日日本中、いや世界中のみんな「うちらんとこ こないか？」

（文＝リアルサウンド編集部）