「通報しました」育成ゲーム“リヴリーアイランド”、イベントに関する変更が大炎上「流石に酷すぎる」
育成ゲーム「リヴリーアイランド」の公式X（旧Twitter）は1月19日、投稿を更新。イベントに関する“変更”に、批判の声が多数寄せられています。
【衝撃の炎上理由は？】
続けて「お知らせ」と題し、「/generate LABについて、doodoo使用時の1回あたりの価格を正式に確定いたしました。研究進捗として発表した内容から一部変更となる点、あらかじめご了承ください。詳細はアプリ内お知らせをご確認ください」とポストしました。
これに対し、ユーザーからは「運営のやり方には本当にがっかりしています」「簡素な説明でご了承くださいと押し付けるのもいかがなものかと思います」「変更して謝罪の1つも無いのは流石に企業として余りにも誠意が無さすぎるのではないでしょうか？」「悲しすぎる 楽しみにしてたイベントなのに…」「10万ddは流石に酷すぎると思います…これに限らず最近儲けたいのが見え見えです…」など、批判や落胆の声が相次いでいます。
中には「やはり納得がいかないので、不当表示として消費者庁に通報しました」「消費者庁に通報してきたよー」といった声も。
本記事執筆時点で同アカウントは批判を呼んでいる変更について声明などは出していませんが、運営側からの公式見解が出るか、今後の動きに注目が集まります。
(文:多町野 望)
