2026年1月21日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年1月21日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
トラブル日になる暗示。落ち着いて再チャレンジしてみよう。
11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
困った事態が発生するかも。年長者にアドバイスを求めてみよう。
10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
人から試される場面がありそう。本音は最後まで隠し通して。
9位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
レジャーを満喫できる日。空気のおいしい場所で過ごそう。
8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
単独行動にツキあり。友達と一緒だと足を引っ張り合う予感が……。
7位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
おしゃれなイメージの映画を観よう。生き方の参考になるかも。
6位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
衣類購入の吉日。華やかなものを選ぶと満足度は大！
5位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
金銭面にツキあり。気になるなら迷わず買ってしまおう。
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
穏やかな態度をキープして。周囲に安心感を与えそう。
3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
いい情報を入手できそう。普段は読まない新聞や雑誌をチェック！
2位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
新しい世界が開けそうな幸運日。真正面から飛び込もう。
1位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
軽いフットワークが幸運を呼ぶ日。気になることはすぐに試して。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)