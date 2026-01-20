今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年1月21日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年1月21日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


トラブル日になる暗示。落ち着いて再チャレンジしてみよう。

11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


困った事態が発生するかも。年長者にアドバイスを求めてみよう。

10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


人から試される場面がありそう。本音は最後まで隠し通して。

9位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


レジャーを満喫できる日。空気のおいしい場所で過ごそう。

8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


単独行動にツキあり。友達と一緒だと足を引っ張り合う予感が……。

7位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


おしゃれなイメージの映画を観よう。生き方の参考になるかも。

6位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


衣類購入の吉日。華やかなものを選ぶと満足度は大！

5位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


金銭面にツキあり。気になるなら迷わず買ってしまおう。

4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


穏やかな態度をキープして。周囲に安心感を与えそう。

3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


いい情報を入手できそう。普段は読まない新聞や雑誌をチェック！

2位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


新しい世界が開けそうな幸運日。真正面から飛び込もう。

1位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


軽いフットワークが幸運を呼ぶ日。気になることはすぐに試して。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)