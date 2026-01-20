元モーニング娘。でタレントの矢口真里さんは1月20日、自身のInstagramを更新。最新ショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：矢口真里さん公式Instagramより）

写真拡大

元モーニング娘。でタレントの矢口真里さんは1月20日、自身のInstagramを更新。43歳とは思えない若々しい姿を披露しました。

【写真】矢口真里の43歳とは思えない若々しい姿

「モー娘時代から変わらず可愛すぎる！」

矢口さんは「本日　私レベル43になりました　ゲーム好きとしてはまだまだですね」とつづり、1枚の写真を投稿。誕生日を迎えたことを報告し、頭の上に王冠のイラストをあしらった自身のソロショットを披露しています。淡いクリーム色のトップスを着用し、ほほ笑む表情がとてもかわいらしく、43歳とは思えない若々しさです。

ファンからは、「やぐっちゃん お誕生日おめでとうございます」「モー娘時代から変わらず可愛すぎる！」「幾つになってもおいらのかわいい天使だよ」「やぐっちゃん、童顔でしょうかね？若い」「やぐっちゃん顔が可愛すぎる!!!」「無茶苦茶綺麗!!」「これからも大好き」と、祝福の声が多く上がりました。

家族ショット公開

自身のInstagramでプライベートショットをたびたび公開している矢口さん。6日には「ご挨拶が遅くなりましたが、、明けましておめでとうございます！！」と、正月休みの家族ショットを公開していた矢口さん。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)