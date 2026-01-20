外出の際はしっかり備えを 25日にかけ平地でも大雪の可能性【新潟】
20日午後1時半ごろの妙高市関山。木の枝には雪がこんもりと積もっていました。
■住民
「最低でも(雪かきを)半分やらないと車庫に車が入らない。雪が少ないうちにやろうと思って。」
21日からは雪の降り方が強まり、山沿いだけでなく平地でも大雪となるおそれがあります。
◆24時間予想降雪量［20日(火)午後6時～21日(水)午後6時まで］
平地 15～40cm
山沿い 40～70cm
佐渡 15cm
その後も25日ごろにかけて大雪が続くため、積雪がさらに増える見込みです。
20日午後3時、県が大雪に関する情報連絡室会議を開催し、今後の気象情報などについて情報共有を図りました。
「大規模車両滞留を発生させないために大雪のときは外出予定の前倒し、後ろ倒しによって外出を控えるようご協力をお願いします。」
外出の際には、燃料の補給やタイヤチェーン食料・スコップなどの準備をするよう呼びかけています。
■住民
「最低でも(雪かきを)半分やらないと車庫に車が入らない。雪が少ないうちにやろうと思って。」
21日からは雪の降り方が強まり、山沿いだけでなく平地でも大雪となるおそれがあります。
◆24時間予想降雪量［20日(火)午後6時～21日(水)午後6時まで］
平地 15～40cm
山沿い 40～70cm
佐渡 15cm
その後も25日ごろにかけて大雪が続くため、積雪がさらに増える見込みです。
20日午後3時、県が大雪に関する情報連絡室会議を開催し、今後の気象情報などについて情報共有を図りました。
「大規模車両滞留を発生させないために大雪のときは外出予定の前倒し、後ろ倒しによって外出を控えるようご協力をお願いします。」
外出の際には、燃料の補給やタイヤチェーン食料・スコップなどの準備をするよう呼びかけています。