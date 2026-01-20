サッカーJリーグの特別大会を前に、鹿児島ユナイテッドFCはいよいよ実戦モードです。鹿児島市でキャンプを行っているJ2のジュビロ磐田とトレーニングマッチを行いました。



水色のユニフォーム・鹿児島ユナイテッドは、新体制になって初めてJリーグチームとのトレーニングマッチに臨みました。ユナイテッドは、格上相手にゴール前まで迫る場面を作ります。しかし、ジュビロもさすがの対応で得点を許しません。ジュビロは、1本の鋭いパスからチャンスを作り、ユナイテッドのゴールネットを揺らします。トレーニングマッチは1対0でジュビロが勝ちましたが、今シーズン、ユナイテッドに復帰した有田選手は、手応えを感じていました。





(鹿児島ユナイテッドFC 有田稜選手)「上手くいった部分もあるが、臨機応変に選手同士コミュニケーションをとって、修正できたことはよかった」(鹿児島ユナイテッドFC 村主博正監督)「この時期にいろんなエラーが出ないと、逆にシーズン始まったときに、苦しい時期は来る。前向きにチームが前進している」一方、いちき串木野市出身、鹿児島城西高校OBのジュビロ磐田・上夷 克典選手もセンターバックとして出場。故郷でのキャンプでさらなる成長を誓いました。(ジュビロ磐田・上夷克典選手)「強いチームを作って、個人としてももっと成長して貢献できるように頑張りたい」ユナイテッドは1月31日、テゲバジャーロ宮崎とプレシーズンマッチ。2月の開幕へ向けた実戦はここからさらに本格化します。