強い寒気の影響を受け、石川県内は21日から25日の日曜日ごろにかけて長い期間、平地でも警報級の大雪が続くおそれがあります。

交通障害に注意・警戒し、早めの備えを心がけるようにしてください。

日本付近は次第に冬型の気圧配置が強まるため、21日から25日ごろにかけて県内には強い寒気が流れ込み、平地でも大雪のおそれが続く見込みです。

22日の午後6時までの24時間に降る雪の量は多い所で加賀地方の平地で40センチ、山地で70センチ、能登地方は平地・山地ともに30センチと予想されています。

その後、23日金曜日の午後6時までには多い所で加賀地方の平地で30センチ、山地で50センチ、能登地方は平地・山地ともに20センチの雪が降る見込みです。

平地でも警報級の大雪となる可能性があり、気象台は21日夜のはじめ頃から25日ごろにかけて、大雪による交通障害に注意・警戒するよう呼びかけています。

NEXCO中日本は北陸自動車道の一部区間について、大規模な立ち往生を防ぐため、21日昼以降、予防的通行止めを実施する可能性があるとしています。

今後、発表される最新の気象情報や交通情報を確認するようにしてください。