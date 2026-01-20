波佐見町で「地元のグルメ」と「焼き物」をダブルで楽しめる、期間限定のイベントが開かれています。

料理を引き立て、日常使い波佐見焼の器

50年以上続く老舗店「寿し勝」で、提供しているのは…

（店主）

「お待たせしました」

（栗山真乙アナウンサー）

「いろいろなデザインの波佐見焼に、おいしそうな料理が盛りつけられています」

（店主）

「もともと波佐見焼というのは、家庭的な食器というのがあって、使い勝手がいい感じの器もあるので、それを主に使っている」

その日に仕入れた旬の魚を、先代から愛用している波佐見焼に盛り付けています。

（栗山真乙アナウンサー）

「おいしい。分厚いサバと、自家製の醤油がとても合う」

地元のグルメと波佐見焼のコラボレーションが楽しめるイベント『波佐見推しグルメ』。

去年までは「波佐見焼コラボランチ」として開催していましたが、今年はバージョンアップし、スイーツ店も参加。

波佐見町内12の飲食店で開催しています。

（店主）

「もともとランチフェアは知っていたけれど、今年からスイーツも(イベントの冊子に)載るようになった、ぜひ参加したい」

以前は、窯元だったというアンティーク調の店は、地元の人だけでなく外国人観光客も訪れる人気店です。

（店主）

「和菓子のお皿は、丹心窯という(窯元)。 とにかくシンプルで、何を乗せても “様になる”。逆に魅せ方は、私の腕の見せ所なので、そこがこだわりポイント」

ここで味わえるのは、季節の大福と抹茶のセットです。

（栗山真乙アナウンサー）

「もちもち。中の白あんと、外側のみかん風味を感じられる皮が、とても合っている。抹茶とも、ぴったり」