「髪を染めたければ1軍に残れと…」新庄ハムの新たな“マイルール”に注目「2軍は禁止」黒髪を貫く選手も

新庄監督のスタイリッシュな服装もたびたび話題を呼んでいる(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext

日本ハムの郡司裕也、田宮裕涼、水野達稀が1月18日放送の「ジャンクSPORTSプロ野球スター集結！トーク日本一決定SP」（フジテレビ系列）に出演。

番組内で球団内の独自ルールについて意見を交わす場面があった。

出演した巨人の選手からは紳士たれのモットーから「茶髪、長髪、ヒゲ」の3か条が禁止と明かされる中、日本ハムでは身だしなみに関しては寛容として取り上げられた。

出演者の一人、水野はシルバーのメッシュがしっかり入り、同じく田宮も茶髪。やや派手目の髪型とあって、MCを務めるダウンタウン浜田雅功が突っ込むと、水野は髪型に関して「1軍にいれば自由」とした。

そのかわりこのたび「2軍は禁止」になったとして、「こういう髪とか染めたいなら1軍に残れと」首脳陣から伝えられていると水野は話した。