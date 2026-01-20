「髪を染めたければ1軍に残れと…」新庄ハムの新たな“マイルール”に注目「2軍は禁止」黒髪を貫く選手も
新庄監督のスタイリッシュな服装もたびたび話題を呼んでいる(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext
日本ハムの郡司裕也、田宮裕涼、水野達稀が1月18日放送の「ジャンクSPORTSプロ野球スター集結！トーク日本一決定SP」（フジテレビ系列）に出演。
番組内で球団内の独自ルールについて意見を交わす場面があった。
出演した巨人の選手からは紳士たれのモットーから「茶髪、長髪、ヒゲ」の3か条が禁止と明かされる中、日本ハムでは身だしなみに関しては寛容として取り上げられた。
出演者の一人、水野はシルバーのメッシュがしっかり入り、同じく田宮も茶髪。やや派手目の髪型とあって、MCを務めるダウンタウン浜田雅功が突っ込むと、水野は髪型に関して「1軍にいれば自由」とした。
そのかわりこのたび「2軍は禁止」になったとして、「こういう髪とか染めたいなら1軍に残れと」首脳陣から伝えられていると水野は話した。
一方、同じく出演した郡司はサラサラの黒髪。この点に関して聞かれると、日本ハムにおいては「逆に黒髪がレア」として、「人と違くありたいと思って」結果、黒髪のヘアスタイルを選んでいるとした。
郡司は中日からの移籍組。昨季は111試合に出場、打率.297、10本塁打、42打点。今季から背番号も「3」に変更、開幕カードのソフトバンク戦でも4番に指名されている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
