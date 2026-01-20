明治とUDCKタウンマネジメント、千葉大学予防医学センターは、千葉県柏市にある柏の葉スマートシティで、「ヨーグルトで街にミライをプロジェクト」の第2弾施策として、ヨーグルトの摂取を含めた各種健康増進活動がどのように街の住民の「ウェルビーイング」に貢献しうるものなのかを実証する「ウェルビーイングルト・リサーチ」を実施している。この取り組みの一環として、身体を動かすプログラム「ウォーキングルト」と健康情報を学ぶプログラム「チェッキングルト」のイベントを昨年12月20日に開催した。



「チェッキングルト」の様子

「ヨーグルトで街にミライをプロジェクト」は、ヘルスケアサービスや各種実証試験、健康増進活動を通じて街全体のウェルネス向上に取り組んできた柏の葉スマートシティと、ヨーグルトをはじめとした食生活習慣の啓発活動などに取り組んできた明治が協力することによって、住民の健康増進活動の実践を推進していくプロジェクト。2023年からスタートし、柏の葉スマートシティとして取り組む様々な活動の中で、特に住民のウェルビーイング向上を目的に、産官学が一体となって展開している。

同プロジェクトの第2弾施策「ウェルビーイングルト・リサーチ」では、柏の葉スマートシティが掲げる「暮らしているだけで、自然と健康になれるまちづくり」というモデルの確立に向けて、ヨーグルトの摂取を含めた各種健康増進活動がどのように街の住民の「ウェルビーイング」に貢献するのかを実証する研究を進めている。そして、同研究でのリサーチモデルに基づき、「からだの健康」と「他者とのつながり」に働きかけることを狙いとした健康増進プログラムとして、「ウォーキングルト」と「チェッキングルト」を定期的に実践している。



「ウォーキングルト」エクササイズの様子

「ウォーキングルト」は、よりよいウォーキング方法の指導と、ヨーグルトをはじめとした適切な栄養補給の方法や水分の摂り方についての紹介を組み合わせることで、歩くことによる健康づくりを推進するためのプログラム。毎月2回イベントを開催しており、昨年12月20日には、柏の葉スマートシティの憩いの場であるアクアテラス周辺でウォーキングイベントを実施した。イベントではまず、参加者が「KOIL TERRACE アトリウム」に集合し、ウォーキング効果を高めるためのエクササイズを行った。



「ウォーキングルト」エクササイズの様子

エクササイズの講師を務めるのは、コンディショントレーニングを提供する「R−body」のプロトレーナー。参加者とコミュニケーションを取りながら、全身骨格模型を使って、効率的にウォーキングをするために重要な部位をわかりやすく解説してくれた。そして、ウォーキングに向けたストレッチをレクチャー。下半身では股関節周辺と足首、上半身では肩甲骨と胸椎を動かし、柔軟性を高め、可動域を広げることで、ウォーキングのパフォーマンスを高めることができるという。また、運動前の筋力トレーニングとして、正しいスクワットのやり方も教えてくれた。



「ウォーキングルト」ウォーキングの様子

エクササイズが終わり、体が温まったところでウォーキングに出発。「KOIL TERRACE アトリウム」からスタートし、市民が憩える親水空間「アクアテラス」の周りを、それぞれのペースで会話や景色を楽しみながら歩いていった。



参加者に提供された「明治ブルガリアのむヨーグルトプレーンLB81」

ウォーキングから会場に戻ってきた参加者には、運動後のタンパク質摂取として、全員に「明治ブルガリアのむヨーグルトプレーンLB81」が提供された。



「ウォーキングスタンプラリー」の2次元コードスポット

なお、「ウォーキングルト」プログラムでは、ウォーキングイベントだけでなく、住民が普段の生活にウォーキングを取り入れやすいよう「ウォーキングスタンプラリー」を常設している。同ラリーでは、柏の葉スマートシティ内の各所にスタンプラリー専用の2次元コードを設置。普段の生活でウォーキングを実践し、専用LINEアカウントで2ヵ所の2次元コードを同日に読み込むとスタンプを貯めることができる。スタンプが5個以上たまると、明治のヨーグルト商品と交換することが可能となる。



「チェッキングルト」の会場

また同日には、三井ショッピングパーク「ららぽーと柏の葉」で、健康情報を学ぶプログラム「チェッキングルト」のイベントが開催された。「チェッキングルト」は、自身の骨・腸の健康状態や健康知識を学ぶことができるプログラム。柏の葉スマートシティの街で開催されるイベントや施設に出展し、日頃から自分の体調や健康状態のチェックを行ってもらうことで、健康診断の受診率増加や病気の予防を目指している。



「チェッキングルト」の骨密度測定

当日は、健康知識を提供するクイズパネルやストレッチ指導、骨密度測定機器を設置したブースを用意。特に、骨密度測定機器では、手首の骨を超音波で測定し、骨健康度をA〜Eの5段階で評価してくれる。実際に体験してみると、骨健康度は「C」と判定され、測定結果に応じた対策をアドバイスしてくれた。また、骨密度測定を体験した人には、「明治ブルガリアのむヨーグルトプレーンLB81」がプレゼントされ、来場者から大きな注目を集めていた。

