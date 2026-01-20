LIXILは、LIXIL公式サイト来訪者を対象に「洗面空間の収納・整理整頓」に関する意識調査を実施した（調査名称：「洗面空間の収納」に関する調査、調査方法：インターネット調査、調査期間：2025年11月４日〜同年11月30日、有効回答：LIXIL公式サイト来訪者53人）。

身支度や洗濯、入浴前後の脱衣・更衣など、暮らしに欠かせない多様な役割を担う洗面空間は、家族みんなが使うからこそ散らかりやすいスペース。また来客時は、来客者の手洗いの場にもなるため、洗面空間の収納に頭を悩ませる人も多いのでは。今回LIXILでは、そんな洗面空間の収納や整理整頓に関するリアルな悩みを探るべく、意識調査を実施した。





普段利用している洗面空間の「収納」に対する満足度を尋ねたところ、「不満」（18.9％）、「どちらかというと不満」（50.9％）を合わせ、実に69.8％もの人が不満を感じていることが判明。「満足」と回答した人はわずか9.4％にとどまり、多くの家庭で洗面空間の収納が課題となっている現状が明らかになった。





洗面空間の「整理整頓」で困っていることを尋ねたところ（複数回答）、最も多かったのは「ドライヤーやヘアアイロンの置き場に困る」（45.3％）だった。使用直後は熱くてしまえない、コードが絡まって邪魔になるなど、日々利用するからこそのストレスがうかがえる。次に「収納の中がごちゃごちゃで物が出しにくい」（43.4％）、「収納スペースが足りない」（39.6％）、「洗面台の上が出しっぱなしの物で散らかる」（37.7％）と続いた。限られたスペースに物があふれ、結果的に使い勝手の悪さや見た目の乱雑さにつながっている様子がわかる。





具体的に収納に困っているものを尋ねると（複数回答）、「掃除用品（スポンジ・ブラシ・洗剤等）」（50.9％）がトップ。次いで「美容家電（ヘアドライヤー・シェーバー等）」（45.3％）、「予備・詰替（未開封ストック等）」（43.4％）という結果になった。これらはサイズや形状が不揃いであったり、生活感が出やすかったりするため、すっきりと隠して収納したいものの、うまく収まらないという様子がうかがえる。





スペース不足などから「本当は収納したいけど諦めているもの」を調査したところ（複数回答）、非常に興味深い結果が出た。最も多かったのは「下着・パジャマ」（37.7％）と「予備・詰替（未開封ストック等）」（37.7％）が同率1位。この結果から、多くの人が「入浴後にすぐ着替えたい」「ストック品を一元管理したい」と考えつつも、現状の洗面空間ではスペースが足りずに諦めているという“隠れた収納ニーズ”が明らかになった。洗面空間は、単に身支度をする場所としてだけでなく、入浴から着替えまでの一連の行動をスムーズに行う更衣・脱衣スペースとしての役割も強く求められていることがわかる。





多くの人が収納に不満を抱える一方で、整理整頓のために実施している工夫を尋ねたところ（複数回答）、「収納を足す（市販の仕切り・トレー・棚等）」（43.4％）が最多となった。しかし、これだけ多くの人が市販品で工夫を凝らしているにもかかわらず、収納への満足度が低いという現実は、付け足しの収納では根本的な解決に至っていない可能性が考えられる。

今回の洗面空間の収納に関する調査で、「ドライヤーがしまえない」「ストック品があふれる」「下着を置く場所がない」といったユーザーのリアルな声や不満が明らかになった。現代のライフスタイルに合わせた持ち物の種類や量に対応できる、洗面化粧台や洗面空間そのものの収納力が求められているといえる。

LIXILでは、こうしたユーザーの悩みを日々拾い上げ、使いやすく、すっきりと美しい洗面空間を実現するための製品開発に取り組んでいる。たとえば、置き場に困りがちなドライヤーは、扉裏を活用した「扉裏ポケット」へ。使いたい時にサッと取り出せる便利な指定席。また、背の高い洗剤ボトルや大容量のストック品は、立てたまましまえる大容量の「フルスライドタイプ キャビネット」が解決する。奥の物まで一目でわかり、出し入れもスムーズだとか。さらに、散らかりがちなメイク小物には「スマートポケット」を用意。鏡を見ながら自然な動作で手に取れ、毎日の身支度がもっと快適になる。今後、新築やリフォームで洗面空間を検討する人は、家族みんながより使いやすく快適に過ごせる場として、洗面空間の在り方から見直してみるのもよいかもしれない。