¡Ö¿©ÉÊ¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¡×¤Î¹ÔÊý¤Ï?¡Ö±ß°Â¤ËÇï¼Ö¤«¤«¤ë¤ª¤½¤ì¡×»ØÅ¦¤â¡¡°û¿©Å¹ÈáÌÄ¡ÖµîÇ¯¤«¤éÃÍ¾å¤²¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ä¤³¤ÎÀè¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡×

Åê³«É¼¤Þ¤Ç¤¢¤È20ÆüÂ¤é¤º¡¢»ö¼Â¾å¤ÎÁªµóÀï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿20Æü¡¢³ÆÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤¿¤Á¤¬2·î8Æü¤Î½°±¡ÁªÅê³«É¼Æü¤Ë¸þ¤±°ìÀÆ¤ËÆ°¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï19Æü¡¢¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¤¬Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÌîÅÄÁíÍý¤«ÀÆÆ£ÁíÍý¤«ÊÌ¤ÎÊý¤«¡Ä¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡È¼óÁê¤òÁª¤ÖÁªµó¤À¡É¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¡È¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¡É¤¬ÁªµóÀï¤ÎÃíÌÜÅÀ¤ËµÞÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â»Ô¼óÁê¡Ê19Æü¡Ë¡§
1·î23Æü¤Ë½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë·èÃÇ¤òÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤âÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤È¤·¤Æ¤Î¿ÊÂà¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£¹â»ÔÁáÉÄ¤Ë¹ñ²È·Ð±Ä¤òÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤«¡£
º¬´´¤ÎÀ¯ºö¤òÂçÅ¾´¹¤·¡¢¡ÈÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡É¤ä¡È¿·¤·¤¤Ï¢Î©¤ÎÏÈÁÈ¤ß¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿®¤òÌä¤¦¤³¤È¤ò²ò»¶¤ÎÍýÍ³¤Ëµó¤²¤¿¹â»Ô¼óÁê¡£
20Æü¤Ï²»³ÚÃÄÂÎ¤Î¿·Ç¯²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢ÀÐÇËÁ°¼óÁê¤é¤È°ì½ï¤Ë¶À³«¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¿·Ç¯²ñ¤ËÀèÎ©¤Á20Æü¤Î¸áÁ°Ãæ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î»Ñ¤Ï¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤Ë¡£
ËãÀ¸ÉûÁíºÛ¤é¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë´´Éô²ñ¹ç¤Ç¡ÖÃ»´ü·èÀï¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¡ÈÅÞ°ì´Ý¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï¢Î©Í¿ÅÞ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÁíÁªµó¤ËÎ×¤àÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÁªµó¤Ï¡¢¹â»ÔÏ¢Î©À¯¸¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Þ¥ë¤«¥Ð¥Ä¤«¡¢¤½¤Î¿®¤òÌä¤¦²ò»¶¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢°ìÉô¤ÎÁªµó¶è¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤È¶¥¹ç¤¹¤ë¸õÊä¼Ô¤òÍÊÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Ç¤â¹â»Ô¼óÁê¤Î¸À¤¦À¯¼£¼çÄ¥¤ËÈ¿ÂÐ¤òÌÀ¸À¤µ¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÊý¤¬¡¢ËÍ¤ÏµÄ°÷¤È¤·¤Æ¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¸å²¡¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦½¸ÃÄ¤È¤·¤ÆÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Í¿ÅÞ¤ËÄ©¤àÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ï20Æü¡¢ÁªµóÍÑ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·ÅÞ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤ÎÀÄ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡ÖÀ¸³è¼Ô¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ÎÂç¤¤ÊÊ¸»ú¤¬¡£
2¤Ä¤¢¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¤¦¤Á¤Î1¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ø¤Î½¢Ç¤¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌîÅÄ¡¦ÀÆÆ£Î¾»á¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¡¢¾å¤ò¸«¾å¤²¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÅÏÊÕ¹Êó°Ñ°÷Ä¹¡§
Âç¤¤Ê¶õ¤Ç¡¢ÃæÆ»¤È¤¤¤¦´ú¤Î¤â¤È¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¹½¿Þ¤Ï¡Ë¤³¤ÎÎ¾ÂåÉ½¤Î»ë³¦¤ÎÀè¤Ë¤ÏÌ¤Íè¡¦¾Íè¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¡£
20ÆüÄ«¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤Î²ò»¶²ñ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿®¤òÌä¤¦¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¸À¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¹ñ²ñ¤òÁá¤á¤Ë³«¤¤¤Æ¤Í¡¢¤½¤·¤ÆËÁÆ¬²ò»¶¤½¤ì¤³¤½¤¹¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦½½Ê¬¤ËÍ½»»À®Î©¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¡¢Ç¯ÅÙÆâ¤Ë¡£À¯¼£¤È¶â¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤âÁíÍýÂç¿Ã¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Í¿ÅÞ¤ÈÃæÆ»¡¢¤É¤Á¤é¤È¤âµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ç¤¹¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¡§
ÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÍ½»»°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ç¯ÅÙÆâ¤ÎÁá´ü¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÌóÂ«¤¬·ë²Ì¤È¤·¤Æ²Ì¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤·Á¡¢²Ì¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î²ò»¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÀµÄ¾»ÄÇ°¡£
µÞÅ¾Ä¾²¼¤Î²ò»¶¤Ç³ÆÅÞ¤¬½àÈ÷¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢¿¿Åß¤ÎÁªµóÀï¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤Ç¤¹¡£
¹â»Ô¼óÁê¡§
¸½ºß¡¢·Ú¸ºÀÇÎ¨¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°û¿©ÎÁÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2Ç¯´Ö¤Ë¸Â¤ê¾ÃÈñÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£º£¸åÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¹ñÌ±²ñµÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºâ¸»¤ä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¤¢¤êÊý¤Ê¤É¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤ò²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£
19Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤¬¡ÖÈá´ê¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇÎ¨2Ç¯´Ö¥¼¥í¤Ë¸þ¤±¤¿µÄÏÀ¤Î²ÃÂ®¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¡§
¥ì¥¸¤Î½àÈ÷¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤Æ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤«¡£¤Ê¤ó¤Çº£²ó¡¢µÞ¤¤ç¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¼çÍ×À¯ÅÞ¤ÎÂ¿¤¯¤¬¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡ÈÁªµó¤ÎÁèÅÀÄÙ¤·¡É¤È¤¹¤ëÀ¼¤¬°ìÉô¤«¤é¾å¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸ºÀÇ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ºâÀ¯ÌÌ¤ÎÉÔ°Â¤¬¶¯¤Þ¤ê±ß°Â¤Ê¤É¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤ë¶²¤ì¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤Ëµ¤¤ò¤â¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍýÅ¹¤Ç¤¹¡£
¥µ¥é¥À¤Ë¥Ñ¥¹¥¿¡¢¥ê¥¾¥Ã¥È¤Î¤ªÊÆ¤Þ¤Ç¡¢¿©ºà¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¿©ºà¤Î¤¿¤á±ß°Â¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
TRATTORIA LIBRO¡¦¿¹³ÑÎ´¹¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡ÖµîÇ¯¤«¤é¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊµîÇ¯¤«¤é¡Ë1.5ÇÜ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ê±ß°Â¤¬¡Ë¤³¤ÎÀè¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÀè¤âÃÍ¾å¤²¤»¤º¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ç±ß°Â¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤ì¤Ð¡¢Å¹¤Î·Ð±Ä¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¡£
¹ñÌ±¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤ò¤É¤¦À¯ºö¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¤Î¤«¡£
º£¸å½Ð¤µ¤ì¤ë³ÆÅÞ¸øÌó¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£