瓶をゆすって梅とシロップを混ぜ、毎日お世話をしたら… きれいな黄金色のシロップに【ヨルとアサの梅ジュース】／夜が明けるとき猫がそばにいれば

瓶をゆすって梅とシロップを混ぜ、毎日お世話をしたら… きれいな黄金色のシロップに【ヨルとアサの梅ジュース】／夜が明けるとき猫がそばにいれば