瓶をゆすって梅とシロップを混ぜ、毎日お世話をしたら… きれいな黄金色のシロップに【ヨルとアサの梅ジュース】／夜が明けるとき猫がそばにいれば
季節ごとの景色や、おいしいものが大好きなふゆこさん。 ある日、2匹の猫と出会い、うちに連れて帰ることに。 好奇心旺盛な男の子・ヨルと、マイペースでお姫様な女の子・アサ。 ふゆこさんと、2匹？ふたり？ちょっと不思議な猫たちとの寄り添うような暮らしが始まった。
【漫画】『夜が明けるとき猫がそばにいれば』を第1回から読む
お花見、梅仕事、お盆、花火、紅葉、冬支度のお裁縫… さくらんぼ、お祭りの綿あめ、焼き芋、エッグノック、手作りパン… 季節の移り変わりを楽しみ、おいしいものに囲まれながら、愛あふれるしあわせな日々。 絵本のような癒やしのコミック『夜が明けるとき猫がそばにいれば』をお届けします。
※本記事は『夜が明けるとき猫がそばにいれば』（よしのくりこ/スターツ出版）から一部抜粋・編集しました
