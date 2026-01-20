ホラン千秋「MAHINAちゃん目指してたら煉獄さんになってた」新ヘア公開に注目集まる「まさかの完全一致」「めちゃくちゃ似合う」
【モデルプレス＝2026/01/20】タレントのホラン千秋が19日、自身のInstagramを更新。ヘアチェンジを報告し、反響が寄せられている。
【写真】37歳美人タレント「毛先燃えてる」予期せず人気キャラ風になった新ヘア
ホランは「好きな人に会いにきた」とつづり、TBSのマスコットキャラクター・Boona（ブーナ）との2ショットを公開。ハッシュタグでは「＃Nスタカラーの髪」と添え、金髪の毛先が同局系『Nスタ』（毎週月〜金曜午後3時49分〜）のテーマカラーであるオレンジ色に染まっているヘアスタイルを披露した。
続けて「＃MAHINAちゃん目指してたら＃煉獄さんになってた」と、7人組ガールズグループ・HANA（ハナ）のMAHINA（マヒナ）のようなグラデーションヘアを目指したところが、人気漫画・アニメ『鬼滅の刃』のキャラクターである煉獄杏寿郎のようになってしまったと説明。最後には「火喰鳥に出るから火消しにちなんで毛先燃えてるてことで」と、自身がゲスト出演する同局系アニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』（毎週日曜よる11時30分〜）にちなんだ言葉で締めくくっている。
この投稿に、ファンからは「まさかの完全一致」「めちゃくちゃ似合う」「かっこいい」「MAHINAちゃん目指したのナイス」「煉獄さんヘア認定ということで」「お洒落なヘアカラー」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】37歳美人タレント「毛先燃えてる」予期せず人気キャラ風になった新ヘア
◆ホラン千秋、人気キャラ風の新ヘア披露
ホランは「好きな人に会いにきた」とつづり、TBSのマスコットキャラクター・Boona（ブーナ）との2ショットを公開。ハッシュタグでは「＃Nスタカラーの髪」と添え、金髪の毛先が同局系『Nスタ』（毎週月〜金曜午後3時49分〜）のテーマカラーであるオレンジ色に染まっているヘアスタイルを披露した。
◆ホラン千秋の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「まさかの完全一致」「めちゃくちゃ似合う」「かっこいい」「MAHINAちゃん目指したのナイス」「煉獄さんヘア認定ということで」「お洒落なヘアカラー」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】