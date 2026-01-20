Á´¿ÈÃ¦ÌÓ¾É¸øÉ½¤ÎGYUTAE¡Ö¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Ë¤ÏÀ¨¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡×10Ç¯Á°¤Î¼Ì¿¿¸ø³«¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¸ÀÍÕ¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¡×¡Ö¹Í¤¨Êý¤âÁ´¤ÆÂº·É¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/20¡ÛÀ°·Áµé¤Î·ãÊÑ¥á¥¤¥¯Æ°²è¤òÃæ¿´¤ËÇúÈ¯Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÈþÍÆ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦GYUTAE¡Ê¥®¥å¥Æ¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£Á´¿ÈÃ¦ÌÓ¾É¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û30ºÐ¥¤¥±¥á¥ó¡Ö¤Þ¤ÀÁ´ÉôÌÓ¤¬¤¢¤Ã¤¿»þÂå¡×10Ç¯Á°¤Î¼Ì¿¿¸ø³«
GYUTAE¤Ï2016Ç¯¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÁ´ÉôÌÓ¤¬¤¢¤Ã¤¿»þÂå ¼«Ê¬¤ÎÈýÌÓ¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ´¿ÈÃ¦ÌÓ¾É¤òÈ¯¾É¤¹¤ëÁ°¤Î¼«¿È¤Î»Ñ¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2026Ç¯¤Î¸½ºß¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Ë¤ÏÀ¨¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤±¤Éº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÏÆÀ¤¿¤â¤Î¤ÎÊý¤¬²¿ÇÜ¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÉÂµ¤¤È¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤¿Æü¡¹¤ò²ó¸Ü¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î½ÉÌ¿¤òÁ´¤¦¤·¤Æ¤¤¿¾Úµò¤À¤·¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡×¤ÈÃÇ¸À¡£Â³¤±¤Æ¡Ö2016¢ª2026¤Î10Ç¯´Ö¤Ç¿ÍÀ¸¤Ï180ÅÙÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë 2036Ç¯¤Ë¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¾Íè¤Ø¤Î´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¾ï¤ËºòÆü¤è¤ê¤âº£Æü¤Î¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¤Þ¤À¤Þ¤À¸þ¾å¿´¤·¤«¤Ê¤¤¤·¸Â³¦¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê»ÑÀª¤òÇÁ¤«¤»¡Ö¤½¤ó¤Ê°Å°Ç¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤òÍ¥¤·¤¯¾È¤é¤¹·î¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª2026Ç¯¡¢¥®¥å¥Æ¸Â³¦Ä¶¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¸ÀÍÕ¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¡×¡Ö¹Í¤¨Êý¤âÁ´¤ÆÂº·É¡×¡ÖÅØÎÏ¤·Â³¤±¤Æ¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖGYUTAE¤µ¤ó¤¬»ä¤Î¸÷¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û30ºÐ¥¤¥±¥á¥ó¡Ö¤Þ¤ÀÁ´ÉôÌÓ¤¬¤¢¤Ã¤¿»þÂå¡×10Ç¯Á°¤Î¼Ì¿¿¸ø³«
¢¡GYUTAE¡¢10Ç¯Á°²ó¸Ü
GYUTAE¤Ï2016Ç¯¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÁ´ÉôÌÓ¤¬¤¢¤Ã¤¿»þÂå ¼«Ê¬¤ÎÈýÌÓ¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ´¿ÈÃ¦ÌÓ¾É¤òÈ¯¾É¤¹¤ëÁ°¤Î¼«¿È¤Î»Ñ¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2026Ç¯¤Î¸½ºß¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Ë¤ÏÀ¨¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤±¤Éº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÏÆÀ¤¿¤â¤Î¤ÎÊý¤¬²¿ÇÜ¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÉÂµ¤¤È¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤¿Æü¡¹¤ò²ó¸Ü¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î½ÉÌ¿¤òÁ´¤¦¤·¤Æ¤¤¿¾Úµò¤À¤·¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡×¤ÈÃÇ¸À¡£Â³¤±¤Æ¡Ö2016¢ª2026¤Î10Ç¯´Ö¤Ç¿ÍÀ¸¤Ï180ÅÙÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë 2036Ç¯¤Ë¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¾Íè¤Ø¤Î´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
¢¡GYUTAE¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¸ÀÍÕ¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¡×¡Ö¹Í¤¨Êý¤âÁ´¤ÆÂº·É¡×¡ÖÅØÎÏ¤·Â³¤±¤Æ¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖGYUTAE¤µ¤ó¤¬»ä¤Î¸÷¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û