第1子妊娠中のTBS近藤夏子アナ、美背中際立つ真紅ドレス姿披露 お色直しショットに「新鮮だけど似合う」「芸術作品のよう」の声
【モデルプレス＝2026/01/20】TBSアナウンサーの近藤夏子が1月20日、自身のInstagramを更新。結婚式でのドレス姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】産休中の29歳TBSアナ「情熱的でぴったり」美背中大胆開きの赤ドレス姿
18日の投稿で「昨年、結婚式を行いました」と報告し、ウエディングドレス姿を公開していた近藤アナ。今回の投稿では「お色直しは真っ赤なドレス」とつづり、美しい背中が際立つ真紅のドレス姿を公開した。
黄色のドレスだと予想している参列者が多かったというが「レースたっぷりでさりげなく柄が入っているドレスを見た瞬間 これが着たい！！！！と、すぐに決まりました」と告白。「20年後にもう一度結婚式を挙げたいな〜と思うくらい幸せに溢れた日でした」と振り返っている。
この投稿に、ファンからは「赤いドレス新鮮だけど似合う」「情熱的でぴったり」「引き締まった背中が美しい」「芸術作品のよう」といった声が寄せられている。
近藤アナは2024年10月、社会人になってから出会ったという大学の同級生との結婚を発表。2025年11月に第1子の妊娠を報告し、同月25日を以て産休入りした。（modelpress編集部）
