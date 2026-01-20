◆若駒Ｓ・３歳オープン・リステッド（１月２４日、京都競馬場・芝２０００メートル）

栗東・藤岡健一厩舎のエルハーベン（牡３歳、父モーリス）は、１８年桜花賞３着、オークス２着のリリーノーブルの半弟。姉も管理したトレーナーは「父は違うけど体つきは結構似ている。ええ馬やし、全体のバランスがいい」と姿を重ねる。

姉のデビュー戦と同じ２番人気に支持された昨年１２月の新馬（阪神芝２０００メートル）は、Ｇ１馬の半弟や、母が重賞勝ち馬など良血馬が集結した一戦。二の脚を付け、先頭を奪うと持続力のある末脚を伸ばし、３／４馬身差でしぶとく押し切った。何度も横に並ばれるなか、精神力の高さも光る勝利だった。

行きっぷりが良く、中間は我慢をテーマに調整されている。１５日の栗東・坂路では高杉騎手を背に、アルデマン（３歳未勝利）の真後ろを２馬身追走。ラスト１ハロンで並びかけるとパワフルな脚取りでグンッと伸びた。５２秒８―１２秒６の時計で１馬身先着した。２０日は栗東・ＣＷコースでキャンター。トレーナーは「コースに行けば落ち着いていた」と順調ぶりを評価した。

京都は姉が白菊賞を制した舞台。先週の芝は先行馬での決着が目立っていた。指揮官は「順調です。ためて切れる感じではないですし、（馬場は）合う可能性もあります。コースも問題ないでしょう」と力を込めた。馬場も味方につけ、春の大舞台へのステップにする。（松ケ下 純平）