お笑いコンビのザ・ぼんちが２０日、東京・ＩＭＭ ＴＨＥＡＴＥＲで開幕した東京グランド花月に登場した。

吉本興業の看板寄席「グランド花月」公演が行われている本場・大阪から大御所や人気の若手が集結。初日は博多華丸・大吉や笑い飯、昨年「ダブルインパクト」を制したニッポンの社長ら計９組に加え、新喜劇メンバーら超豪華ラインアップが珠玉のネタを披露した。

寄席後、里見まさとは「東京のど真ん中で開催できてうれしい、うれしい。弊社スタッフが頑張ってくれた」と感謝。ぼんちおさむも「外は寒かったけど、（会場の）中は暖房入っているって思うくらい（客が）温かかった」と感激しきりだった。

３０日に書籍「漫才の一滴 笑吉が教えてくれた『念、縁、運』」を発売する、まさとは「この本を通じて伝えたいことは『どんな時でも一歩踏み出そう。景色は変わる』」と熱弁。負けじとおさむも「僕も（本を）５冊出しています。咳がゴホンゴホン」とギャグを交じえてＰＲした。

昨年「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ」ファイナリストとなり、一躍脚光を浴びた２人。しかし、今年は早々に不出場を明言。その理由に、まさとは「二兎を追う者は一兎も得ずという言葉があるように、一兎を狙うんで、まずそちらの方に全てささげたい。来年元気やったら予選会から出させていただきます」と説明した。

同公演は２２日まで行われる。