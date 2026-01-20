Îø°¦¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â♡ ¡ÈÅÔÌ±¡É¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ú¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦ÅÔ¡Û¤¬¥º¥Ð¥Ã¤È²óÅú¡ª
¼ã¼Ô¤«¤é¤ÎÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÎáÏÂ¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦ÅÔ¤µ¤ó¤¬Ray¤ËÅÐ¾ì¡ªº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÅÔ¤µ¤ó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¡¢ÁíÀª500¿Í°Ê¾å¤ÎÅÔÌ±¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¢É½¤Î¤Ê¤¤²óÅú¤Ë¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿µ¤»ý¤Á¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¤Ï¤º¡ª¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ♡
ÅÔ¤Ë¼ÁÌä¤¢¤ì¤³¤ì¼ÁÌä
¤Ê¤ó¤È¡¢ÁíÀª500¿Í°Ê¾å¤ÎÅÔÌ±¤«¤é¼ÁÌä¤¬»¦Åþ¡ª
Îø°¦¤ä¥Ë¥Ã¥Á¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¤³¤È¤Ê¤É¡¢¸·Áª¤·¤¿¼ÁÌä¤ËÅÔ¤µ¤ó¤¬¥º¥Ð¥Ã¤ÈÅú¤¨¤Þ¤¹¡ª
Question ¼«Ê¬¤Î»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¡Ä¡Ä¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤ËÆ°²è¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¡©¡Ê°¦¤µ¤ó¡¦²ñ¼Ò°÷ 23ºÍ¡Ë
¡Ö¥¦¥Á¤ÏÅÁ¤¨¤¹¤®¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿¿»÷¤·¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡Ê¾Ð¡Ë ¤¿¤À¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¿¤á¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£
¸å¤«¤é¡Ø¤¢¤Î¤È¤¼Â¤Ï¡Á¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬°ìÈÖ¡¢·ö²ÞËÖÈ¯°Æ·ï¡£LINE¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢ÅÁ¤¨¤ë¡ª
¥¦¥Á¤Ï¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢Æ°²è¤ò²ó¤·¤Æ¤ë¡ª¡×
Question ¾Íè¤ÎÌ´¤ò»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¤«¡©¡Ê¤½¤é¤µ¤ó¡¦¹â¹»3Ç¯¡Ë
¡Ö¤¤¤±¤Þ¡Á¤¹¡ªÍ¾Íµ¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ¥¦¥Á¤Î»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ÎÌ´¡¢¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¤À¤è¡©¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢Ì´¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âº£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£
¥¦¥Á¤À¤Ã¤Æ¡¢¥Î¥ê¤ÇYouTube¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢Ray¤Ë½Ð¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤·¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¹ÔÆ°¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤ß¡ª¡×
Question ¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¥¬¥ó¥¬¥ó¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡©¡ÊN¡¦B¤µ¤ó¡¦²ñ¼Ò°÷ 23ºÍ¡Ë
¡ÖÎø°¦¤Ë¤Ê¤ë¤È²µ½÷¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢Á´Á³¤¤¤±¤Ê¤¤¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¤¤¤¤¤Í²¡¤·¤Þ¤¯¤ë¤È¤«¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Á÷¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤«¡¢ ÃÏÌ£¡Á¤Ê¹¥¤¥Ð¥ìºîÀï¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤¹¤ë¡×
Question ¤ª¶â¤Î¤«¤«¤é¤Ê¤¤¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶ÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊT¡¦T¤µ¤ó¡¦Âç³Ø2Ç¯¡Ë
¡Ö¼«Å¾¼Ö¤ÇºäÆ»¤òÇúÁö¡£²ÝÂê¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡ª¤Ã¤Æ¤È¤¤È¤«¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óËº¤ì¤Æ¤ß¤ë¤Î°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤ÆÇúÁö¤·¤Æ¤ë¡£
¤Ç¤âDM¤Ç¡¢¡Ø¤µ¤Ã¤¼«Å¾¼Ö¤ÇÇúÁö¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢µ´ÃÑ¤º¤Ç¤·¤¿¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¡×
Question ÀèÇÚ¤äÇ¯¾å¤Ë²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡©¡Ê¤¯¤Þ¤µ¤ó¡¦Âç³Ø1Ç¯¡Ë
¡Ö¥²¥¤Á´³«¢ö¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤Ë¤¤¤¯¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¼ºÎé¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¤¬»É¤µ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
»Å»ö¤ÇÂçÂçÂç´ë¶È¤ÎÊý¤È¤â¡¢¤³¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤ÆÃç¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Þ¥Í¤µ¤ó¤Ï¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Æ¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
Question º£¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¡Ö¥ª¥ï¥ê¤Ç¤¹¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï¡©¡Ê¤ß¤ä¤³¤ó¤Á¤å¤µ¤ó¡¦¹â¹»2Ç¯¡Ë
¡Ö¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤¤¤¹¤®¤ÆÏ©¾å¤Ç¿²¤Æ¤Æµ¯¤¤¿¤é¡¢»ý¤ÁÊª¤¬Á´Éô¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤È¤¡ª
²È¤Î¸°¡¢ºâÉÛ¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¡¢¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤È¤«Á´ÉôÅð¤é¤ì¤Æ¤¿¤Î¡£¡Ø¤¢¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¿ÍÀ¸½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¸ç¤ê¤ò³«¤¤¤¿¤è¤ó¡ù¡×
Question Âç³ØÀ¸¤ÎÎø°¦¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡©¡ÊN¡¦B¤µ¤ó¡¦²ñ¼Ò°÷ 23ºÍ¡Ë
¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼ºÇÔ¤·¤È¤±¡ªº£¤Î¼ºÇÔ¤ÏÁ´Éô·Ð¸³ÃÍ¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¿®¤¸¤Æ¤ë¡ª
¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ä¤Þ¤º¤¯¤Û¤¦¤¬¤è¤Ã¤Ý¤É¥¥Ä¥¤¤«¤é¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤Ë¼ºÇÔ¤·¤È¤¯¤¯¤é¤¤¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¯¤Ê¤¤¡©¡×
Question ¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤âÃË±¿¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¥À¥áÃË¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥áÃË¤ò¸«¤ï¤±¤ëÊýË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Ê°¦¤µ¤ó¡¦²ñ¼Ò°÷ 23ºÍ¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ä¡Ä¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¥À¥áÃË¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª ¤¤¤¤½÷¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡Á¤¢¤Ê¤¿¡£¤Ç¤â¤¿¤Ö¤ó¡¢¿Ô¤¯¤·¤¹¤®¡£¤¹¤°Ä´»Ò¤Ë¾è¤ë¤Î¤ÇÃË¤Ï¡£
¥Ê¥á¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¡ØÊÛÅö¤Ïºî¤é¤Ê¤¤¡ª¡Ù¡ØÈà¤Î²È¤Ë¤Ï¤¹¤°¹Ô¤¯¤Ê¡¢¼«Ê¬¤Î²È¤ËÍè¤µ¤»¤í¡ª¡Ù¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
Question ÅÔÌ±¤Î¿´ÆÀ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ê°¦¤µ¤ó¡¦²ñ¼Ò°÷¡¦23ºÍ¡Ë
¡ÃË¤È¤¤¤ë¤È¤¤ÏÏÃ¤·¤«¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤
¡Öµ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤Ï¥¬¥óÌµ»ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¢Åê¹ÆÉÑÅÙ¤Ï´üÂÔ¤·¤Ê¤¤¤Ç
¡Ö½µ1¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤ÄÅê¹Æ¤¹¤ë¤«¤Ï¥¦¥Á¤Îµ¤Ê¬¤Ç¤¹¡ù¡×
ÅÔ
¤ß¤ä¤³¡ü10¡Á20Âå¤Î¼ã¼Ô¤«¤é¤ÎÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¼ÂÎÏÇÉ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡£¥»¥ó¥¹È´·²¤Ê¥È¡¼¥¯ÎÏ¤Ç·«¤ê¹¤²¤ë¸ì¤ê·ÏÆ°²è¤¬Âç¿Íµ¤¡£
»£±Æ¡¿JOJI¡ÊRETUNE rep¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¿¼ß·Í¦ÂÀ
RayÊÔ½¸Éô ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ ÁðÌîºéÍè