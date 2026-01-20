お笑いコンビのニッポンの社長が２０日、東京・ＩＭＭ ＴＨＥＡＴＥＲでこの日開幕した寄席「東京グランド花月」に登場した。

吉本興業の看板寄席「グランド花月」公演が行われている本場・大阪から大御所や人気の若手芸人が集結。初日は博多華丸・大吉やザ・ぼんち、笑い飯、ミキら計９組に加え、新喜劇メンバーら超豪華なラインアップが珠玉のネタを披露した。

寄席後の取材で、ボケのケツは「ネタも新喜劇もあって盛りだくさんでお客さん的にも良かったと思う」と笑顔。続いてツッコミの辻皓平も「いいお客さんばっかりだった」と感謝した。

昨年は「ダブルインパクト」初代王者に輝いたが「キングオブコント」は不出場。今年は賞レース２冠へ「キングオブコント」に出場するか注目されているが、２人は「はい」と力強く出場を明言。ケツは「もう一個さらに（上のレベルに）行くために僕らも頑張りたい」と気合を入れた。

新年のあいさつでは「ザ・ぼんち」里見まさとから「今年は何か（賞を）取りましょう」と言われたことを明かし、「キングオブコント（優勝を）取らなあかんくなった」と笑いながら意気込みを語った。

同公演は２２日まで。