

NakamuraEmi

シンガーソングライターのNakamuraEmiがメジャーデビュー満10周年となった1月20日にリリースした「UBU」のミュージックビデオを公開した。

【動画】公開されたNakamuraEmi、新曲「UBU」MV このミュージックビデオはAIクリエイター「aicreataro」がディレクターを務め、全編AI技術を使って制作した作品となっている。

また、メジャーデビュー10周年を記念して楽曲投票企画『NakamuraEmi メジャーデビュー10周年企画 The Best of NakamuraEmi 〜あなたが選ぶ10年の軌跡〜』がスタートした。2016年1月20日のメジャーデビューから10年間の間にリリースしてきた楽曲であなたが好きな楽曲を募集している。

1月31日（土）にはUVERworldとの2マンライブ『NakamuraEmi 10th Anniversary 「 背負い投げ 4本⽬ 」』がKT Zepp Yokohamaで開催される。

「aicreataro」コメント

今回のMV制作では、AIの生成力をどう扱うかではなく、この楽曲とどう向き合うかを何より大切にしました。「UBU」を初めて聴いたとき、その歌詞や感情の揺れが、まるで自分自身のことのように重なって感じられ、この世界観を壊さず丁寧に映像へ置き換えたいと思ったのが出発点です。

AIの表現力をそのまま解放するのではなく、楽曲が持つ感情の輪郭や温度に合わせて、細かく方向を定め、何度も調整を重ねています。 時にはAI表現の振れ幅を広く取り、AIらしさを活かしながら、時には一線を引くように制御する。そのバランスを取り続けることで、AIならではの質感と、人の感情がにじむ映像表現を両立させることを目指しました。

NakamuraEmi メジャーデビュー10周年企画

The Best of NakamuraEmi 〜あなたが選ぶ10年の軌跡〜

2016年1月20日のメジャーデビューから10年間の間にリリースしてきた楽曲であなたが好きな楽曲を募集。応募できる楽曲は3曲まで。応募いただいた楽曲を集計してランキングを発表して各配信サイトでプレイリストとして公開する。特設サイトから応募可能。各SNS（X / Instagram / Facebook / TikTokなど）で好きな楽曲と10周年のお祝いコメントをハッシュタグ #NakamuraEmi_10周年をつけて是非投稿もしてください。【実施期間】 2026. 01.20（火）正午〜 2026. 02.15（日）23:59【ランキング＆プレイリスト公開】 2026. 02.20（金）正午予定URL：https://columbia.jp/nakamuraemi/10th/