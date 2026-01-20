今回の解散表明を受けて、各国の議会制度に詳しい専門家に聞きました。

（立命館大学 法学部･小堀眞裕教授）

Q.解散権を行使する大義は感じた？

「新しい首相になった訳で、その信を問う事は私はあっていいと思う」

Q.海外に比べて日本は解散が多い？

「解散権を行使できる国では解散する事が多いが、相手の裏をかいてとか、理由がそれくらいしかない解散はほとんどない。今回の高市総理の解散は、過半数ギリギリという理由があるが、もっとひどいのは安倍政権のとき。2014年、2017年は十分過半数があったのに解散した。日本はそういうことが多く、海外と比べると抜きん出て多い。非常にワガママな解散をやっていた。イギリスでは変な解散をしようとすると、国王が事前に止めたりする」

「衆参同時に選挙すればコスト抑えられる」

いま物価高対策が急がれる中、多くの税金を使って選挙することについては？



（小堀教授）

「1億人の声を聞くのは、どうしてもタダではできないが、日本は世界的にみて国政選挙が異常に多い。コストを最優先に考えるなら、衆議院・参議院同時に選挙すれば、もう少し安く抑えられるとは思う」