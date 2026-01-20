にしおかすみこ、お風呂嫌いなダウン症の姉とビジネスホテルの大浴場に行く

大浴場のあるホテルに、お風呂嫌いな人と一緒に行ったら、あなたはどうするだろう。しかもそれが、幼かったり、高齢だったり、何かの理由で「一人では部屋に置いておけない」人だったら……。

認知症の母、ダウン症の姉、酔っ払いの父との2020年からの暮らしを、2021年9月から連載してきたにしおかすみこさん。2025年11月中旬、84歳で母親が突然天国に旅立った。これまで1年前のことをつづってきたが、連載53回の今回は1年前のできごとから今のことも伝えている。

とくに大きく変わったのは、母がずっと一緒にいたダウン症の姉のことだ。

作業所には通っていたとはいえ、ずっと一緒にいた母がいなくなったことも、お姉さんはきちんと認識し、受け入れている。11月19日に出演した「あさイチ」では、あまりに急なことだったので、にしおかさんはお姉さんとともにNHKに行ったのだという。

前編では、12月がお誕生日のお母さんとの思い出から話はスタートし、ビジネスホテルに泊まったときのエピソードも伝えた。お姉さんが大きなベッドに喜んでいたようだ。しかしこれまでの連載でも綴っていたように、お姉さんはお風呂に入ってといっても入らずにきた。ホテルの大浴場に行きたいけれど、お姉さんをひとり置いておくわけにもいかない。果たしてにしおかさんの運命は。

ベッドに上がり…

それでも当人は、ムクリと顔を上げ、ベッドに頬ずりをしながら「きもちいい〜」。

私が靴を脱がすと、そのままベッドに上がり、静かに粛々と泳ぎ出す。

平泳ぎのような動きだ。少し目を離して、もう一度見ると、今度は仰向けになり両手両足を宙に浮かせ、ユラユラ揺らしている。

「すみちゃん これ なに〜？」

こっちが聞きたい。何って？何泳ぎかを聞いてるの？

老人のストレッチにしか見えないが、

「背泳ぎ？」と返したら、

「ブ、ブー――。うみで およいでる イカだよ〜」……ああ、そう。戸惑う。

ひとしきり、シーツ遊泳を楽しんだあと、ベッドのど真ん中に体育座りをし、

「りょかんといったら ゆかたなの」と言った。

すっかり旅行気分だ。それはそれで助かる。

室内を見渡すと、備え付けの長袖、長ズボンに羽織が置いてある。

「ウチからパジャマも持ってきてるよ。いつものほうが寝やすくない？ ホテルのがいいの？」

姉はコクコクと頷き、自分でそれを取り、着替え始めた。

「できた」のは…

私は私で明日の準備をしていると、「できた〜」と声がする。

振り向くと、ホテルの長袖、長ズボンを着て、その上にウチのパジャマを着て、その上にホテルの羽織を着ている。どちらのサイズがどうなのかわからないが、キッチキチのゴッワゴワだ。

「ちょっと〜。どっちかにしなよ。寝づらいでしょ。あ、お姉ちゃん、もう寝ちゃう？すみちゃん、お風呂入りたい。部屋のシャワーでもいいけど、大浴場あるよ。大きなお風呂のほうがよくない？ 一緒に行く？」

どうせ入らないだろう。でも、ひとり置いてはいけない。

「いく〜」

耳を疑った。

「え？ 行くの？！ ええ？！ すごいじゃん！ 優等生じゃん！」

気が変わらないうちに、姉に二重パジャマの上からコートを着せ、エレベーターに乗る。向かった大浴場はラッキーなことにガラガラだった。

洗い場で、姉の頭と体を洗い、泡を流し、「ちょっとだけ待ってて。1分！」とすぐ横のイスに座らせる。今度は自分をガシガシ、大急ぎで洗う。

目を閉じてシャンプーを流していると、姉がふいに、「い〜〜〜っぷん！」。

早いよ。いや、遅い？どんな数え方だ。

私は「待って、待って。寒い？待って〜」と慌て、顔の湯を手で切り、姉を見たら、キラキラした目で待っていた。……何がそんなに楽しいの？

そして、5〜6人入ればいっぱいになる浴槽に、ふたりでつかった。ザブ〜ンと湯が溢れ出る。洗い場には少しずつ人が増えてきているが、湯船は私たちだけだ。

「プールみたい。おっきいの。どうする？」

そう言いながら、姉は少しずつ、少しずつ、こちらに迫り寄ってくる。気づけば端で、姉妹でぴったりくっついている。

なんでよ。ねえ、狭いよ。

ひとつも疲れが取れないまま部屋に戻る。生前の母も、世の中のお母さん方も、こんなことを余裕でこなしてきたのだろうか。

「じつは」

とにかく、くたびれた。時計は22時。明日も早い。「さ、寝るよ」と言うと、

姉はベッドのど真ん中を陣取り、「じつは わたし いびきかくの どうする？」。

ああ。ときどきね。

「知ってるよ。いいよ、別に。うるさかったら起こすし。……あれ？なんで自分がイビキかくって知ってるの？ ママが言ってたの？」と返したら、

姉は急にしんみりした顔で、ささやくように、

「うん。すみちゃんがうるさいって言うよって、ママが言ってた。しぬときにね」

「……遺言で？」

「うん！そうなの！」

早くも母の死を自由自在に使いこなしている。恐るべし、雰囲気役者。

程なくして、「ンゴゴゴゴォ、ズーズゥ、ンゴゴゴゴォ」。

排水口が詰まったような音を立てながら、姉は眠りに落ちた。

そりゃ疲れているよね。ここのところ、私の都合であっちへ行ったり、こっちへ行ったり。振り回してばかりだ。ごめんね。

……それにしても

……それにしても、うるさい。

私は寝返りをうち、ベッドの端へと身を寄せ、背を向ける。すると、姉のイビキと吐息が距離を詰めてきた。体ごと、私の腰にピタリと添わせてくる。なんでよ。

最終的には「ンゴゴゴゴォ」を私の脊柱めがけて流しこみながら、完全に爆睡している。

普通、51歳と52歳の姉妹が、中々、こんなにくっついて寝ることはない。

私だって、初めてだ。

おい。姉よ。こんな思い出ができたら、先々、近いのか遠いのか、突然なのか、別れが辛くなるじゃないか。また、どうせ、私より先に死ぬんでしょ。……頼むから、長生きしてよ。

どうしてという理由はないけれど。

姉と、きょうだいで良かったと、つくづく思う。

産んで育ててくれた母と、今を支えてくださる全ての方に感謝だ。

