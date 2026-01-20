UNRWAËÜÉô·úÊª¤òÇË²õ¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢½Åµ¡¤Ç
¡¡¡Ú¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¶¦Æ±¡Û¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÅö¶É¤Ï20Æü¡¢ÀêÎÎ²¼¤ÎÅì¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¤Ë¤¢¤ë¹ñÏ¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÆñÌ±µßºÑ»ö¶Èµ¡´Ø¡ÊUNRWA¡ËËÜÉô¤Î·úÊª¤ò°ìÉô¡¢½Åµ¡¤ÇÇË²õ¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë³°Ì³¾Ê¤Ï¹ñÆâ¤Ç¤ÎUNRWA¤Î³èÆ°¤ò¶Ø¤¸¤¿Ë¡¤Ë½¾¤Ã¤¿Á¼ÃÖ¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£UNRWA¤Ï¡ÖÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¹¶·â¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ñºÝË¡¤È¹ñÏ¢¤ÎÆÃ¸¢¤Ø¤Î½ÅÂç¤Ê¿¯³²¤À¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÏºòÇ¯1·î¤Ë³èÆ°¶Ø»ßË¡¤ò»Ü¹Ô¤·¡¢Æ±12·î¤Ë¤Ï¹ñ²ñ¤ÇUNRWA¤ÎÉÔÆ°»º¤Îº¹¤·²¡¤µ¤¨¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÆ±Ë¡²þÀµ°Æ¤ò²Ä·è¤·¤¿¡£¶Ø»ßË¡¤Î»Ü¹Ô¤ò¼õ¤±¡¢³°¹ñ¿Í¿¦°÷¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Ó¥¶¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤º¡¢Âàµî¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ø¤Î¼«Á°¤Ç¤ÎÊª»ñÈÂÆþ¤âË¸¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±Æ¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£