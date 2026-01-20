2月6日に公開される浜辺美波とSnow Man 目黒蓮のW主演映画『ほどなく、お別れです』から、劇中に登場する3つの家族に焦点を当てたエピソードPVの第1弾が公開された。

参考：目黒蓮には“大きな夢”を託したくなる 『ザ・ロイヤルファミリー』で示す俳優としての真価

本作は、『神様のカルテ』を輩出した「小学館文庫小説賞」の大賞受賞作で、累計発行部数40万部を突破している長月天音の『ほどなく、お別れです』シリーズを映画化する人間ドラマ。就職活動に全敗し途方に暮れる中、とあるきっかけで葬儀会社にインターンとして就職したヒロインと、そんな彼女を厳しく指導する指南役の葬祭プランナーがタッグを組み、“最高の葬儀”を目指す。

監督を務めるのは、『アオハライド』や『ぼくは明日、昨日のきみとデートする』、『今夜、世界からこの恋が消えても』などの三木孝浩。脚本は、岡田惠和監修のもと、連続ドラマ『ライオンのおやつ』（NHK BS）などの本田隆朗が務める。さらに、亀田誠治が音楽を担当する。

新人葬祭プランナー・清水美空を浜辺、美空をスカウトし厳しく指導する葬祭プランナー・漆原礼二を目黒がそれぞれ演じるほか、森田望智、古川琴音、北村匠海、志田未来、渡邊圭祐、野波麻帆、西垣匠、久保史緒里、原田泰造、光石研、鈴木浩介、永作博美、夏木マリらが集結した。

公開されたエピソードPV第1弾では、不慮の事故でお腹の子と共に命を落とした妻・玲子（古川琴音）と、妻とお腹の子を同時に亡くし、現実を受け止められない夫・亮太（北村匠海）を描く柳沢家の本作の入り口となるエピソード。自身の葬儀に“現れた”玲子から伝言を預かった美空。その事情を聞いた漆原は、憔悴しきった亮太に一つのバッグを差し出します。「玲子が来たんだ」と、バッグを手に取り驚く亮太。「あの人に伝えてください」と、美空に託した、亡き妻の切なる最期の願いとは。そして、美空と漆原は、夫婦の想いを繋ぎ、どのような葬儀を執り行うのか。

北村は「読み進めるのが恐いくらい、入り込んでしまった」、古川は「残していく側の気持ちを、改めて考え直した機会になった」とそれぞれ脚本を読んだときの印象を語っている。

第2弾の久保田家（志田未来＆渡邊圭祐）、第3弾の長野家（野波麻帆＆西垣匠＆久保史緒里＆原田泰造）は、東宝公式YouTubeにて順次公開される予定。

あわせて公開されたキャラクタービジュアルでは、葬祭プランナーの制服を身にまとい、やさしく微笑む美空と、真剣な眼差しの漆原、作品の世界観を感じさせる背景に包まれた、印象的なビジュアルとなっている。

（文＝リアルサウンド映画部）