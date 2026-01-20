【義両親に…バラすな！】妊娠6ヶ月、実両親にだけ妊娠報告したはずが…！？＜第1話＞#4コマ母道場
妊娠はとてもデリケートなもの。お腹の中の命に「絶対」はないと分かっているからこそ、妊娠を周囲に伝えるタイミングには慎重になりますよね。心拍が確認できて、安定期にから入ってから、それとも生まれてから……？ 考え方は人それぞれでしょう。今回は、そんな妊娠の告知をめぐって、夫婦の間に価値観のズレが生じてしまったお話です。
第1話 実両親への報告
【編集部コメント】
マユさん、妊娠おめでとうございます！ 夫のコウヘイさんとの間に、待望の第一子のようですね。マユさんが報告をする様子や実両親の反応から、静かに、でも心から喜んでいる雰囲気が伝わってきます。「やったー！」という喜び方ではないのにはなにか理由があるのかもしれません。実両親には里帰り出産などで迷惑をかけることも多いため、少しでも早めに伝えておいた方がいいと思っての判断だったそう。そして今度は義両親からの祝福の連絡。同じく「ありがとうございます」と返すのかと思いきや、マユさんの絶望的な表情……？ 義両親に知られてはまずいことが……？ 気になりますね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
