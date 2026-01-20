ロシアの侵攻を受けるウクライナの新体操選手団がことしも高崎市で合宿を行うことになり、２０日、歓迎のセレモニーが開かれました。

歓迎セレモニーには、１９日に来日した選手やコーチ、合わせて３３人が参加しました。この中で富岡市長は「市民は皆さんのファンです。安心して過ごしてください」と歓迎しました。選手団にはパリオリンピックや世界大会で活躍した世界トップレベルの選手がいますが、ロシアによる侵攻から来月で４年となる中、ウクライナでは電気やガスがない環境で練習を行っているということです。

高崎市は安全な練習環境を提供しようと２０２２年から毎年選手団を受け入れていて、ことしで５回目です。デリューギナ・イリナヘッドコーチは、「家に帰ってきたような気持ちです。キーウではありえないほど良い環境で練習させてもらえる」と感謝しました。そして富岡市長が高崎での活動の支援金と、地元産のイチゴを手渡すと、選手団からは選手の写真がプリントされたオリジナルのＴシャツなど記念品が贈られました。

選手団は来月１８日まで滞在し、期間中は演技の披露会や市内で開かれる大会への出場も予定されています。