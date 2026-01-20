¡ÖÇ®°¦È¯³Ð¤¸¤ã¤ó¾Ð¡×¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ëàÇ»¸ü¥¥¹¼Ì¿¿á¤¬Âç¥Ð¥º¤ê¡ª·§ºêÀ²¹á¡Ö¿Í´Ö¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸Ç¯¡×à¤ªÁê¼êá¤Ë¾×·â¡Ö¤Ê¤Ê¤Ê¤ó¤È‼︎¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤«¤éº¨¤Þ¤ì¤ë¤è¡×
¡ÖÌÜ¤§ÊÄ¤¸¤Æ¤ó¤Î¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSKE48¡×¤Î·§ºêÀ²¹á¤¬àÇ»¸ü¥¥¹¼Ì¿¿á¤ÇÂç¥Ð¥º¤ê¡£ÍÌ¾¤Êà¤ªÁê¼êá¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÉÔ°ÕÂÇ¤Á¤Î¥Á¥å¡¼♡¥Õ¥¡¥ó¥µ¿ÀÂÐ±þ¡×¤ÈX¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï±¹¼Ë¤Ë¤¤¤ë·§ºê¤¬¶¥ÁöÇÏ¤Ëà¥¥¹á¤µ¤ì¤ë¾×·â¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¡¡¸ý¤Ë´é¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê·§ºê¤¬¤Î¤±¤¾¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªÁê¼ê¤Ï22Ç¯G·¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡×ÇÆ¼Ô¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ÎGµ¡Ö¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡×¤Ç3Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿ÌÆÇÏ¡¦¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¸å50Ëü¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢1.3Ëü¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×(20Æü¸½ºß)¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸14Ç¯ÌÜ¡¢½é¤ÎËü¥Ð¥º¤Ï¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¥¥¹¼Ì¿¿¤Ç¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ÎÊó¹ð¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¶¥ÇÏ¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë·§ºê¤¬¡Ö¼Â¤Ï¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¤Á¤ã¤ó¡¢¿Í´ÖÇ¯Îð¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸Ç¯¡£Æ±µéÀ¸¤À¤¡¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÁ´ÎÏ¤Ç¿ä¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¶¥ÇÏ³¦¤Ç¿Íµ¤¤Î¶¥ÁöÇÏ¤È¤Î¥¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤Ê¤Ê¤Ê¤Ê¤Ê¤Ê¤ó¤È‼︎¡×¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¤«¤éº¨¤Þ¤ì¤ë¤è¡×¡Ö¤½¤³¤«¤ï¤Ã¤Æ¡ª(?)¡×¡ÖÇ»¸ü¤À¤Ê(¾Ð)¡×¡ÖÇ®°¦È¯³Ð¤¸¤ã¤ó¾Ð¡×¡ÖÌÜ¤§ÊÄ¤¸¤Æ¤ó¤Î¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¡×¡Ö²´ÇÏ¤À¤Ã¤¿¤éÊ¸½Õ¤À¤Ã¤¿¤Ê¾Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£