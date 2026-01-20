いま、山形県鶴岡市の呉服店で「ナウル万博」というイベントが開かれています。

【写真を見る】鶴岡市とナウル共和国の繋がりとは？ 呉服店で「ナウル万博」開催（山形）

今月１８日から、鶴岡市の銀座通りにある呉服店「トキワ屋」で開かれているのは、ナウル共和国公認のイベント「ナウル万博」です。

ナウル共和国はオーストラリアの北西に位置する南太平洋の島国です。

戦時中、ナウル共和国から運ばれたリン鉱石が長年鶴岡南高校（現・致道館高校）に保管されていて鶴岡市とナウル共和国に繋がりがあったことから、今回、全国に先駆けて鶴岡市で開かられました。

店内には去年開かれた大阪万博のナウルパビリオンに置かれていたスタンプが設置されているほか、鶴岡市とナウル共和国を繋いだリン鉱石の置物などを見ることができます。

トキワ屋 松田博美 取締役「色んな方が見に来てくれて会話ができて楽しいかったり、鶴岡でやっているから見に行ってきなさいとお母さん言われたという人も来た。東北にはまだナウルの熱が、まだまだ伝わっていないみたいで、鶴岡とつながりがあるんだよというのを知って欲しい」

■グッズやオリジナルの缶バッチも

さらに、ナウル共和国の島の形をしたマスコットキャラクターのグッズや、だだちゃ豆を持つナウルくんのオリジナル缶バッチも販売されています。

トキワ屋 松田博美 取締役「これをきっかけにナウルのことをもうちょっと知らない方も知っていただけるといいなと思う。東北ではうちと宮城県の方との２件だけなので、ぜひ寄っていただいて公式の缶バッチとか手に入れていただければ」

ナウル万博は今月３１日まで開かれているという事です。