¡¡º£Åß¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤«¤éJ1Ê¡²¬¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿MFÊ¡ÅçÏÂµ£¡Ê18¡Ë¤¬20Æü¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£²Æ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ¤È¤Î2´§¤òÃ£À®¤·¤¿´üÂÔ¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¡Ö¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Ç¤âÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏµÜºê¸©ÅÔ¾ë»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿J1ÅìµþV¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¡Ê45Ê¬¡ß3ËÜ¡Ë¤ËÆ±¹Ô¡£¥¦¥ª¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë²ó¤·¤Ê¤É·Ú¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢»î¹ç¤ò¸«³Ø¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ë¤Ï»ÊÎáÅã¤ÎMF¸«ÌÚ¤òµó¤²¡Ö»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¦¤Þ¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¼éÈ÷¤Î¶¯ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ä¹¶·âÌÌ¤Ç¤â¥Ü¡¼¥ë¤òÁ´Á³¼º¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£¥Á¡¼¥à¤Ïº£µ¨½é¤á¤ÆJ1¥¯¥é¥Ö¤ÈÂÐÀï¤·4¡½3¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¡Ê°ËÆ£À¥Î¤²Ã¡Ë