高市総理が衆議院を今月23日に解散することを正式に表明してから一夜明け、県内でも与野党が選挙の準備を本格化させています。新党を結成し衆議院選挙に臨む立憲民主党と公明党。県組織でも選挙協力することを確認しました。



高市総理は19日、衆議院を23日に解散し、27日公示、来月8日投開票の日程で衆議院選挙を行うことを表明しました。



新党「中道改革連合」を結成し、選挙に臨むことで合意した立憲民主党と公明党。焦点となっていたのが、小選挙区で1万から2万票と言われる「公明票」の行方です。県組織でも長年自公の選挙協力が続いていた中、公明党県本部は、20日、立憲民主党県連と初めて会合を開き、選挙協力することを確認しました。中道から立候補を予定している鹿児島1区と3区の候補者について、選挙協力するということです。





（公明党県本部・窪田哲也代表）「これまで（自公で）やってきたような協力をする。中道というのは公明党そして立憲が作る党なので、今までは友党としての関係だがまさに一体としてやっていく」（立憲民主党県連・柳誠子代表）「公明党に大きな力もらうことになった。バタバタしながら動いているが高市政権を倒すことで一致しているので戦う体制を整えていく」公明党は、小選挙区から撤退し立憲民主党と比例代表名簿を作ることにしていて、公明党の比例候補者を名簿の上位にのせるよう調整しているということです。