これからの気象情報です。

21日(水)から平地でも大雪に警戒が必要です。



◆警報・注意報

現在、広い範囲に大雪・風雪・着雪注意報、全域にカミナリ注意報、沿岸部に波浪注意報が出ています。



◆1月21日(水)天気

・上越地方

山沿いは、朝からまとまった雪が降りますが、夕方以降は市街地でもドカ雪のおそれがあります。

できるだけ外出を控えてください。



・中越地方

午後は雪の降り方が強まり、沿岸部でも短時間で積雪が急増するおそれがあります。

大きな道路で立ち往生が発生する可能性もあり、十分な注意・警戒が必要です。



・長岡市と三条市周辺

昼ごろから一段と雪の降り方が強まり、市街地でもまとまった雪が積もるでしょう。

夜は見通しが悪くなるくらいの大雪になるところがありそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

断続的に雪が降り、沿岸部でも雪が積もるでしょう。

風も強く、吹雪くところがありそうです。

また、内陸や山沿いでは水道の凍結などに注意ください。



・下越：村上市から聖籠町

朝から雪を伴った強い風が吹くでしょう。

また、午後は内陸や山沿いを中心に降雪が強まり、警報級の大雪になるところがありそうです。



◆風と波

各地で風が出やすく、下越と佐渡では強く吹きつけるでしょう。

波は、上・中越ではじめ4m、下越・佐渡ではじめ5mの予想です。



◆週間予報

この先、25日(日)にかけて大雪に警戒が必要です。

日毎に雪の降り方が強まる地域が変わるため、こめまに気象情報を確認し備えをするようにしてください。



21日(水)夕方以降は大雪で、交通障害が発生する可能性があります。お仕事の方は早めの帰宅を心がけてください。