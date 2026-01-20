21日夕方以降は大雪、交通障害が発生する可能性も 早めの帰宅を【これからの天気(1月20日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
21日(水)から平地でも大雪に警戒が必要です。
◆警報・注意報
現在、広い範囲に大雪・風雪・着雪注意報、全域にカミナリ注意報、沿岸部に波浪注意報が出ています。
◆1月21日(水)天気
・上越地方
山沿いは、朝からまとまった雪が降りますが、夕方以降は市街地でもドカ雪のおそれがあります。
できるだけ外出を控えてください。
・中越地方
午後は雪の降り方が強まり、沿岸部でも短時間で積雪が急増するおそれがあります。
大きな道路で立ち往生が発生する可能性もあり、十分な注意・警戒が必要です。
・長岡市と三条市周辺
昼ごろから一段と雪の降り方が強まり、市街地でもまとまった雪が積もるでしょう。
夜は見通しが悪くなるくらいの大雪になるところがありそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
断続的に雪が降り、沿岸部でも雪が積もるでしょう。
風も強く、吹雪くところがありそうです。
また、内陸や山沿いでは水道の凍結などに注意ください。
・下越：村上市から聖籠町
朝から雪を伴った強い風が吹くでしょう。
また、午後は内陸や山沿いを中心に降雪が強まり、警報級の大雪になるところがありそうです。
◆風と波
各地で風が出やすく、下越と佐渡では強く吹きつけるでしょう。
波は、上・中越ではじめ4m、下越・佐渡ではじめ5mの予想です。
◆週間予報
この先、25日(日)にかけて大雪に警戒が必要です。
日毎に雪の降り方が強まる地域が変わるため、こめまに気象情報を確認し備えをするようにしてください。
21日(水)夕方以降は大雪で、交通障害が発生する可能性があります。お仕事の方は早めの帰宅を心がけてください。
