高校サッカーの新人戦は20日、3回戦が行われベスト8が出そろいました。2025年の選手権県大会で準優勝の鹿児島城西は樟南と対戦しました。果たして、その結果は？



2025年の選手権県大会で準優勝の鹿児島城西は新人戦3回戦で樟南と対戦しました。



序盤からボールを握った城西は前半18分。新田がつないだボールに4番・浦本。豪快なミドルシュートを突き刺し、先制に成功します。





勢いに乗る城西はエースナンバー「9」を背負う境を中心に追加点を狙いますが、樟南も粘り強く戦い、1対0で前半を折り返します。後半、追加点が欲しい城西は20番・志賀を投入。すると後半18分、志賀のループパスに新田が抜け出し、技ありの追加点。リードを広げます。一方、まずは1点を返したい樟南は後半27分。森田が抜け出し、決定機を迎えるも枠を捉えきれず、得点とはなりません。後半32分、城西は巧みなパスワークで中央を崩すと14番・出原。さらに9番・境がダメ押しの4点目を奪い、城西が無失点でベスト8進出です。(鹿児島城西・境勇翔選手)「伝統のある番号を付けさせてもらってプレッシャーもあると思うがきょうは点を決められてよかった」(鹿児島城西・長渕禅主将)「神村も全国で優勝して悔しい気持ちでいっぱい。それを今年は絶対に晴らすという気持ちで県3冠を目指して今年は城西が全国で優勝するんだと言う気持ちで挑んでいきたい」そのほか、神村学園や鹿児島実業、鹿児島情報などがベスト8に進んでいます。準々決勝は22日に行われます。