プロ野球・楽天は20日、2月1日から始まる春季キャンプの1・2軍の選手振り分けを発表しました。

沖縄の地で行われる春季キャンプは、1軍が金武町ベースボールスタジアムで実施。2軍は1次キャンプを久米島野球場で行ったあと、宮崎・日向で2次キャンプを実施します。

1・2軍のメンバー振り分けでは、アメリカから11年ぶりに日本球界に復帰した前田健太投手が1軍スタート。ルーキーからはドラフト1位・藤原聡太投手、同2位・伊藤樹投手、同3位・繁永晟選手らが初のキャンプを1軍で迎えます。

一方、今オフDeNAからFAで加入した伊藤光捕手や、昨季まで2年連続開幕投手を務めるも昨年9月に左肩手術を受けた早川隆久投手は、2軍からのスタートとなっています。

▽楽天 2026年春季キャンプ メンバー振り分け

【1軍(金武町ベースボールスタジアム)】

▼投手

藤原聡大、コントレラス、古謝樹、前田健太、荘司康誠、伊藤樹、ウレーニャ、中込陽翔、江原雅裕、加治屋蓮、九谷瑠、藤平尚真、藤井聖、西垣雅矢、津留粼大成、日當直喜、瀧中瞭太、泰勝利、西口直人、林優樹、今野龍太、大内誠弥、内星龍

▼捕手

太田光、堀内謙伍、石原彪、水上桂

▼内野手

小深田大翔、宗山塁、浅村栄斗、村林一輝、鈴木大地、ボイト、黒川史陽、繁永晟、平良竜哉、入江大樹、小森航大郎

▼外野手

辰己涼介、ゴンザレス、中島大輔、マッカスカー、佐藤直樹、阪上翔也、武藤敦貴、小郷裕哉、吉野創士

【2軍(久米島野球場)】

▼投手

岸孝之、早川隆久、酒居知史、渡辺翔太、宋家豪、坂井陽翔、鈴木翔天、辛島航、古賀康誠、柴田大地、伊藤大晟、紱山一翔、松田啄磨、中沢匠磨、蕭齊

▼捕手

伊藤光、田中貴也、YG安田、大栄利哉、島原大河

▼内野手

渡邊佳明、伊藤裕季也、ワォーターズ、青野拓海、陽柏翔、岸本佑也、金子京介

▼外野手田中和基、吉納翼、前田銀治、幌村黛汰、大坪梓恩