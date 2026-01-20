巨人の石塚裕惺内野手（１９）が２０日、沖縄県那覇市内で坂本勇人内野手（３７）らと行っている合同自主トレを公開。球団の垣根を越えた先輩らから高評価をもらった。

ルーキーイヤーの昨季を終え、「１軍と２軍のレベルの差」を痛感。昨季中に坂本へ自主トレ参加を直訴し、「みっちり練習するから、年末年始に運動量を落とさずにやってこいよ」と快諾されて共に汗を流している。

この日は主にスローイングでの助言をもらうなど、積極的に学びの場に飛び込んでいる。「１年後、２年後やっとできるようなことを教わっている段階。そこはぶれずに、簡単な方に逃げないようにやっていかないとダメ」と覚悟を決めた。

そんなプロ２年目、１９歳に目尻を下げるのは先輩たちだ。坂本は「打撃は特にアドバイスしていない。去年２軍でしっかり成績を残していた。自分の感性を大事にしてほしい」と言い、自主トレ参加を快諾した理由については「将来のジャイアンツのスーパースターになってほしい」と説明。坂本自身が受け継いできた魂を継承していくつもりだ。

さらに他球団から参加したオリックス・広岡は石塚の印象を問われ、「でかい、体がすごい」と驚き顔。ソフトバンク・秋広は「高卒１年目とは思えないスイングだったり、技術はあると思う」とし、「そこまで前にガツガツいくタイプではないと思うんですけど、マジメでいい子なのでかわいいです」と笑った。