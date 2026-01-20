“国内最大級のチョコレートの祭典”…ゴディバ“47種類”の限定ドリンク登場【一覧】 阪急うめだ本店で1・21開幕
大阪・阪急うめだ本店で、あす21日より『阪急バレンタインチョコレート博覧会2026』が開催される。ゴディバ ジャパンは、日本各地の名産品をテーマにしたオリジナルチョコレートドリンク「ゴディバ 47 ショコリキサー」を限定販売する。
【画像】注目…「ゴディバ 47 ショコリキサー」詳細ビジュアル
『阪急バレンタインチョコレート博覧会2026』は、国内最大級のチョコレートの祭典。今年のテーマは“好き”を見つける、チョコレートの旅へ。催場をはじめ、食品売場はもちろん、リビング、雑貨、ファッションフロアも“阪急チョコ百貨店”となる。
メイン会場は、チョコレートピアをテーマに、前半・後半で内容が入れ替わる2部制を初導入し、期間を分けて4つの異なる会場が登場するなど、国内外約350ブランド約3000種類がそろう。
前半の注目は、日本各地の素材を使ったチョコレートを集めた「47チョコ列島」。フルーツや柑橘、お茶、お酒との組み合わせや、ボンボンショコラを1粒から試せるテイスティングコーナーも登場。チョコレートならぬ“チョコ列島”で、日本各地を巡る旅を楽しめる。
ゴディバの「ゴディバ 47 ショコリキサー」は、日本全国47都道府県の“おいしい物語”を一杯に詰め込んだ、全47種類のフレーバーのショコリキサー。すべてのショコリキサーには、ベルギー産のチョコレートチップが入っており、ひと口飲むごとに、なめらかな口どけとカリッとした食感が重なり合い、特別なおいしさを演出する。
■『阪急バレンタインチョコレート博覧会2026』
期間：1月21日（水）〜2月14日（土）
場所：＜メイン会場＞阪急うめだ本店 9階 催場・祝祭広場
【前半】1月21日（水）〜29日（木）※1月29日（木）は午後3時終了
【後半】1月30日（金）〜2月14日（土）※2月14日（土）は午後7時終了
＜各階＞地下2階・地下1階・1階・2階・3階・4階・5階・7階・8階・10階・11階・12階、阪急メンズ大阪、オンラインストア
「ゴディバ 47 ショコリキサー」
販売期間：2026年1月21日（水）〜1月29日（木）
※数量・期間限定／無くなり次第終了
※最終日は午後3時終了
レギュラーサイズ 800円／270ml（税込）
・北海道「赤肉メロン ショコリキサー」
口いっぱいに広がる赤肉メロンの香りと甘み。爽やかで贅沢なひとときをどうぞ。
・青森「りんご ショコリキサー」
かじったようなジューシーさ。りんごの香りがふんわり広がる、すっきりとした味わい。
・岩手「南部セサミ ショコリキサー」
香ばしい黒ごまと南部せんべいの食感が楽しい、ほっとする和の一杯。
・秋田「甘酒 ショコリキサー」
米糀のやさしい甘みとライスパフの軽やかな食感が織りなす、心温まる味わい。
・宮城「ずんだモダン ショコリキサー」
まろやかな枝豆の風味を活かしたずんだソースで、和の味わいをスタイリッシュに。
・山形「洋なし エレガンス ショコリキサー」
上品に香る洋梨の甘さが口いっぱいに。ふわっと広がるエレガントな余韻を楽しんで。
・福島「あかつき桃 ショコリキサー」
あかつき桃のソースがとろける、包み込むようなやさしい甘さ。
・東京「珈琲 ショコリキサー」
日本初の本格的な喫茶店「可否茶館」に思いを馳せる、珈琲味のショコリキサー。
・神奈川「湘南ゴールド ショコリキサー」
湘南ゴールドの爽やかな香り広がる、初夏のような清涼感。砕いたサブレをトッピング。
・埼玉「狭山茶 ショコリキサー」
深みのある狭山茶が香る、心がほっと落ち着く和の味わい。
・千葉「ハニー醤油 ショコリキサー」
はちみつの甘みと醤油の香ばしさが絶妙。甘じょっぱさがクセになる新感覚。
・茨城「メロン ショコリキサー」
メロンソースが香り立つ、フルーティで濃厚な味わい。
・栃木「とちおとめ ショコリキサー」
いちごの甘酸っぱさがぎゅっと詰まった、とちおとめ好きにたまらない一杯。
・群馬「梅 ショコリキサー」
甘酸っぱい梅の風味がさっぱりと広がる、すっきり気分の和テイスト。白加賀梅のドライフルーツがアクセント。
・山梨「白桃クラシック ショコリキサー」
白桃のふくよかな香りが広がる、華やかで優雅なひととき。
・新潟「柿の種＆糀みつ ショコリキサー」
やさしい甘みの糀みつに、香ばしい柿の種の食感がアクセント。
・長野「ダブルグレープ ショコリキサー」
ナガノパープルとシャインマスカットが奏でる、贅沢でみずみずしいぶどうの香り。
・富山「スイカ ショコリキサー」
スイカのジューシーな甘さと香りがはじける味わい。
・岐阜「富有柿 ショコリキサー」
富有柿のピューレで仕立てた、やわらかな果実の甘み。
・石川「ほうじ茶 ショコリキサー」
香ばしい茶葉の香りがふわり。心までほぐれるほうじ茶の深みをどうぞ。
・福井「黄金の梅 ショコリキサー」
黄金色に輝く梅ジャムがとろける、甘酸っぱい上品な味わい。
・静岡「静岡抹茶 ショコリキサー」
静岡県産の抹茶を使用した、和の深みを感じられる香り高い一杯。※静岡抹茶82％使用（抹茶中）
・愛知「いちじく ショコリキサー」
いちじくのピューレとドライフルーツが織りなす、芳醇で奥行きのある味わい。
・大阪「ミックスジュース ショコリキサー」
果実の甘みとカカオの香りが絶妙に重なる、懐かしくも新しいミックスジュース味のショコリキサー。
・京都「宇治抹茶 ショコリキサー」
宇治抹茶の香りとやわらかな苦み。王道の味わいで心がすっと落ち着く一杯。
・奈良「わらび餅 ショコリキサー」
とろけるわらび餅に黒蜜がとろり。やさしい甘さが広がる和のデザートドリンク。
・兵庫「黒豆抹茶 ショコリキサー」
抹茶の味わいに丹波の黒豆をトッピングして仕上げる、心安らぐ和の味わい。
・三重「こしあん ショコリキサー」
こしあんのやさしい甘みが、まるで和菓子のような、どこか懐かしい味わい。
・滋賀「ブルーベリー ショコリキサー」
琵琶湖の色合いをイメージしたブルーベリーソースで清涼感ある甘酸っぱさ。
・和歌山「ハッサクシトラス ショコリキサー」
ハッサクのほどよい酸味が爽やか。柑橘の香りで気分までリフレッシュ。
・鳥取「二十世紀梨 ショコリキサー」
みずみずしい二十世紀梨の、繊細な香りと味わいがたまらない一杯。
・島根「ぶどう ショコリキサー」
豊かな果実味のぶどうソースで仕立てた、芳醇な一杯。
・岡山「桃太郎 ショコリキサー」
白桃ソースともちもち求肥の組み合わせが楽しい、遊び心あふれる一杯。
・広島「瀬戸内レモン ショコリキサー」
爽やかなレモンゼリーが広がる、キリッとした後味のご褒美ドリンク。
・山口「柚子 ショコリキサー」
柚子の香りがふわっと広がり、すっきりと上品に仕上げた爽快な味わい。
・香川「オリーブ＆不知火みかん ショコリキサー」
甘酸っぱいみかんに、オリーブのまろやかなコクを重ねた自然の恵みを感じる一杯。
・徳島「すだち ショコリキサー」
すだちの酸味がキュッと広がる、清々しい飲み心地。
・愛媛「ばんかんシトラス ショコリキサー」
オレンジと河内ばんかんのドライフルーツが香る、さっぱりとした大人の柑橘ブレンド。
・高知「ゆずピール ショコリキサー」
ゆずの果汁とピールを合わせた、華やかで清々しい味わい。
・福岡「あまおう ショコリキサー」
あまおうの濃厚な甘みと爽やかな酸味。いちご好きの笑顔がこぼれる一杯。
・佐賀「みかん ショコリキサー」
みかんのソースで仕立てた、甘酸っぱい爽快感。
・長崎「カステラ ショコリキサー」
ふんわりカステラの甘みを添えて、贅沢で楽しい新感覚の一杯。
・大分「キウイ ショコリキサー」
フレッシュなキウイの酸味が心地よく弾ける、リフレッシュドリンク。
・熊本「デコポン ショコリキサー」
デコポンの香りとやさしい甘みが重なる、爽やかで心はずむ味わい。
・宮崎「ニューサマーオレンジ ショコリキサー」
ニューサマーオレンジのピューレで仕立てた、軽やかな甘酸っぱさ。
・鹿児島「種子島安納芋 ショコリキサー」
安納芋の濃厚な甘みがとろける、やさしい味わいのスイーツドリンク。
・沖縄「黒糖みつ ショコリキサー」
黒糖みつの深いコクとまろやかな甘み。心までじんわり癒される一杯。
