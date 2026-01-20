May’n 20th Anniversary Live Tour 2026「THE BEST of May’n」ライブキービジュアル＆ツアーロゴ解禁！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

May’n アーティストデビュー20周年の締めくくりとなるライブツアー 「THE BEST of May‘n」のライブキービジュアルとツアーロゴが解禁となった。

ライブキービジュアルを担当したのは、『SANKYO presents May’n 20th Anniversary Concert Gratz from MACROSS F』でもコラボビジュアルを描いた、江端里沙氏による新規描きおろし。

May’nから江端里沙氏へ再度熱烈なオファーがあり、今回の実現に至った。

以下オファー時のコメントも公開された。

「20年間の中でたくさんの音楽に出逢い、喜びも悲しみも怒りも楽しさも全部全部素直に音楽に込めて届けてこれたし、これからもそれがMay’nらしさだなと思っています。

この数年、めちゃくちゃありのままの姿でステージに立てているなと思っていて、みんなの視線とか声援とかそういうものをぜんぶ自分の自信に変えて、ステージで歌ってるなと思います。

その中で、シェリルという存在はとても大きく、作品のひとつというわけではなく、May’nの始まりという大切な出逢いでもあるし、それだけじゃなく、とても運命を感じるいつだって、シェリルと共に生きているような感覚があります。

常にどんなときも歌えばMay’nでありシェリルである。一心同体、だけど違う！みたいなそういったMay’nとシェリルの共存を表現していただけたら嬉しいです。

かっこよく美しく楽しく汗だくなMay’nらしさが出てたら嬉しいです！！

江端さんの絵が大好きです！！！」

ツアーロゴは昨年、大盛況で幕を閉じた『SANKYO presents May’n 20th Anniversary Concert Gratz from MACROSS F』を「もっとたくさんのかたに届けたい」という思いを込めて表現されている。

20周年を彩る、カラフルな楽曲たちがMay’nと共に、たくさんの方々に届けられるような、そんなデザインとなっている。

いつも来ていただいているファンの皆様にも、初めて来てくださる方にも満足いただける、May’nの思いを込めた欲張りなライブになる事を期待したい。

●ライブ情報

May’n 20th Anniversary Live Tour 2026「THE BEST of May’n」



チケットは現在、愛知、大阪、東京の3公演の各プレイガイド先行抽選受付中！

3月8日（日）Zepp Nagoya（愛知）

3月15日（日）Zepp Namba（大阪）

3月21日（土）Zepp Haneda（東京）

各プレイガイド先行期間

2026年1月19日（月）12：00〜1月28日（水）23：59まで

発売プレイガイド

イープラス

https://eplus.jp/mayn/

チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/mayn26/

ローソンチケット

https://l-tike.com/mayn/

台北公演を含む、他日程の公演情報については後日改めて発表させていただきます。

