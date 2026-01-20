3月投開票の石川県知事選挙と金沢市長選挙、さらには解散が発表された衆議院選挙について、テレビ金沢は北國新聞社などと合同で、情勢調査を実施しました。



情勢調査は、石川県内の有権者を対象に、今月17日と18日に電話とインターネットにより実施、1602人から回答を得ました。



調査結果に取材を加味した知事選の支持動向は、前金沢市長の山野之義氏を現職の馳浩氏が猛追していて、去年11月の情勢調査より差を詰めています。





ただ、約3割が「支持する先を決めていない」としていて、今後の情勢は流動的な要素が多く、大きく変わる可能性があります。また、情勢調査の後、共産党が加わる「県民の会」が、黒梅明氏を擁立しています。一方、知事選と同じ日に投開票となる金沢市長選は、4人が出馬を予定していますが、現職の村山卓氏が優勢で県議の田中敬人氏が追う展開となっています。

市川 栞 キャスター:

ここからは、選挙デスクの住田さんとお伝えします。よろしくお願いします。まずは、知事選の情勢を教えてください。



住田 鉄平 デスク:

知事選の情勢ですが、衆院の選挙区別でみますと、金沢市にあたる大票田の石川1区は山野さんが強く、南加賀の石川2区は横一線。能登の石川3区は馳さんが、上回っています。ただ、各選挙区で2割から4割が「まだ投票先を決めていない」としていて、今後の情勢は変わる可能性があります。



市川：

それぞれの支持層はどうなっていますか。



住田：

馳さんが、自民の支持層の半数以上を固めています。一方、山野さんは立憲、国民などの支持層に浸透している他、無党派層でもリードしている状況です。



市川：

そして、知事選の構図はほぼ固まっていますが、その前に行われるのが衆院選ですね。



住田：

各陣営からは、衆院選の結果が知事選に影響するのではないかという声も聞かれます。今回の情勢調査によりますと、その衆院選での比例代表の投票予定先の政党はこちらになります。トップは自民の32.5％。続いて立憲と公明による新党「中道」が13.4％。そのあとは国民、参政、維新と続いています。ただし、3割近くの人が「投票先を決めていない」と回答していますので、情勢は変わる可能性があります。



市川：

一方で、各選挙区の情勢はどうですか。



住田：

まずは金沢市の石川1区です。現職と新人合わせて6人の出馬が予定されています。1区では、自民の現職が他の候補予定者をリードしています。立憲と公明による新党「中道」から出馬予定の新人がその後を追い、国民の現職、維新の新人が続いています。ただし、4割以上がまだ投票先を決めていません。



そして、それぞれの支持層では、小森さんが自民の6割以上を固めていて、新党「中道」から出馬予定の荒井さんは立憲の6割余り、公明の半数近くで支持を受けています。国民の小竹さん、維新の小林さん、参政の川さんは、それぞれ公認を受ける政党の支持層に浸透しています。



市川：

一方で、能登の石川3区はどうですか。



住田：

毎回、激戦となる石川3区は、今回も前回と同じ2人が激突します。3区では自民現職の西田さんと、新党「中道」から出馬を予定する現職の近藤さんが拮抗しています。ただ、いずれの選挙区も、3割から4割の人が「まだ投票先を決めていない」としています。支持層としましては、近藤さんが立憲の8割、公明の6割から支持を受けています。また、西田さんは自民の7割余りを固めているという状況です。



市川：

そして、南加賀の石川2区は自民・現職の佐々木さん、共産の坂本さんが出馬を予定していましたが、また、新たな動きがあったようですね。



住田：

国民民主党石川県連は石川3区での擁立を見送り、石川2区で党本部に新人を公認申請の準備を進めています。ただ、石川1区次第では、この先も情勢が変わってきそうなんです。



国民民主党石川県連・小竹 凱 代表：

「国民と立憲と一緒に法案提出もしてきていますので、ともに違う政治立場であろうが、本当に国民のためになる活動を一緒にしていきたいという思いから、今回は(候補者を)立てないということにいたしました」



当初、2区と3区では独自の候補者を擁立し、公認申請する方針を示していた国民民主党石川県連。



3区については新党に参加する立憲の現職・近藤和也氏に配慮し、候補者の擁立を見送ることを決定しました。



一方、2区については具体的な名前は挙げませんでしたが、党本部への公認申請を準備しているということです。



しかし、1区の動向によっては…



国民民主党石川県連・小竹 凱 代表：

Q.1区の荒井さんの動向によって、2区の調整、方向性も変わってくる？

「もちろんそこは否定はしません。改めてまた2区で完全に新人同士をぶつけて、軋轢を生むようなことは、わざわざしないかなとは考えていますので、2区は2区で、またここ1日2日の構図を見て、最終的な判断は決めたいと思っています」



市川：

野党勢力の動きが活発になっていますね。今後の注目ポイントを教えてください。



住田：

立憲と国民による候補者調整の行方です。国民と競合する石川1区の立憲の公認申請の結果がどうなるかで、同じ政治母体を持つ国民の出方も変わり、情勢にも大きく影響しそうです。両党の動向が注目されます。

