UHA味覚糖と近畿大学は、カード型エナジードリンク「ENERGY ARTS」を1月23日より先行販売する。

本商品は、エナジードリンクでありながら“飲む”という常識を覆すカード型スマート補給ツール。佳秀工業の「Easysnap」を活用したカード型パッケージを採用し、片手でパキッと折って、チュッと吸うだけでエネルギーチャージができる。

1包12mLでノンカフェインではあるが、アルギニン1,000mg、シトルリン1,000mgを配合し、集中力を保つことが可能。また、パッケージは対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」とコラボレーションし、全23キャラクターを個包装デザインに採用している。

「ENERGY ARTS」はクラウドファンディングサイト「Makuake」にて1月23日より販売。「ENERGY ARTS」1箱（10包）と「闘拳めし ドライブコーラ味」、ステッカーシール、スマホ壁紙がセットになった「超早割」で価格は3,213円となっている。

