◆卓球◇全日本選手権 第１日（２０日、東京体育館）

開幕し、女子シングルスで、昨年男子シングルス王者の松島輝空（そら）の妹で、小学６年の美空（みく、田坂卓研・京都）が２回戦から登場し、高杉咲希（トプコン・東京）に１１―８、１１―５、１１―１３、１１―８の３―１で勝利。２１日に行われる３回戦に進出した。

松島美が右拳を突き上げた。高杉を３―１で倒し、２年連続の３回戦進出。実業団選手を倒した小学６年生は「勝ち切れたのはうれしい」と笑顔で声を弾ませた。

前回大会は一般の部で２勝。小学５年以下の２勝は、史上７人目の快挙だった。今回は「進化した美空を見せたい」と同部での６勝を目指し、福原愛、加藤美優を超える小学生の過去最高成績を狙う。６勝すればベスト４だ。

「（この１年で）全てが良くなった」と身長は約１０センチ伸びて１５５センチに。ラリーで攻め返せるパワーがついた。大会前には練習を重ねた兄・輝空から「この調子ならいけるぞ」とエールをもらった。

２１日は３回戦とジュニア女子初戦の２種目に出場する。「厳しいですけど、目標は達成したい」。１２歳の大砲が大舞台で進化した姿をみせる。